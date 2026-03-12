Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim adımlarını ve ABD ile İsrail’in İran’a yönelik askerî operasyonlarını sert bir dille eleştirdi.

DW Türkçe’nin haberine göre Merz, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim adımlarının iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirterek Tel Aviv yönetimini uyardı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askerî operasyonlarını da eleştiren Merz, saldırıların “net bir çıkış stratejisinden yoksun” olduğunu söyledi. Bölgedeki gerilimin tırmanmasının Irak ve Libya müdahalelerinden sonra yaşanan kaosa benzer sonuçlar doğurabileceğini belirten Merz, “Sonsuz bir savaş istemiyoruz. İran’ın toprak bütünlüğünün çökmesi kimsenin çıkarına değil” dedi. Haber Merkezi

