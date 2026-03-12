"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit

12 Mart 2026, Perşembe 15:33
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ı önleme bahanesiyle kara, hava ve denizden yoğun saldırılar düzenledikleri Lübnan'ı işgal edecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı, Katz'ın ordudan üst düzey yetkililerle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Katz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, dün Hizbullah'ın İsrail'i yoğun roket atışıyla hedef aldığını belirterek İsrail ordusunun da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde ve Lübnan genelinde yoğun saldırılar düzenlediğini söyledi.

Lübnan yönetimine mesaj ilettiklerini söyleyen Katz, "Hizbullah'ın İsrail'e ateş açması engellenmezse, bölgeyi ele geçirip bunu kendimiz yapacağız." diyerek Lübnan'daki işgali genişletme tehdidinde bulundu.

Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya Lübnan'daki faaliyetleri genişletme talimatı verdiklerini aktardı.

Öte yandan Times of Israel gazetesinin haberinde, dün Hizbullah'ın İsrail'e 200'den fazla roket ateşlediği belirtilerek fırlatma rampalarının yarısının roketlerin ateşlenmesinden sonra İsrail ordusu tarafından imha edildiği öne sürüldü.

AA

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a tehdit

    Bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak

    Hürmüz Boğazı'ndaki riske rağmen Çin'e petrol ihracatını sürdürüyor

    Telefon bağımlılığı arttı

    İslâmofobiye karşı hamle

    Tekstilde üç tezgâhtan biri şalteri indirdi

    Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri

    Diplomasiye geri dönülsün

    İran: Birleşmiş milletler niye sessiz? Sessizlik saldırganları cesaretlendiriyor

    Guterres’ten Ramazan ziyareti

    İlk kez yeni kilise yaptık

    Gazze’ye yardım girişi kesildi

    Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik

    "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak"

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu

    Yıkılan evlerinin enkazı üzerinde iftar yapıyorlar

    İsrail'den Harem-i Şerif Camii'ne kısıtlama

    Plastiklere veda edeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İlk kez yeni kilise yaptık
    Genel

    The Truth Discovered Through Islamic Morality - Why I Became a Muslim - 1
    Genel

    Böyle bir Türkiye hayal etmemiştik
    Genel

    Tahran'da art arda şiddetli patlamalar oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Merz’den İsrail’e uyarı, ABD’ye eleştiri
    Genel

    İsrail ordusu Kudüs'te teravih namazı kılan Filistinlilere de saldırdı: Kuşattı, kışkırttı, namazı böldü!
    Genel

    "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak"
    Genel

    Guterres’ten Ramazan ziyareti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.