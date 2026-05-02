Piyasalar

2 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

02 Mayıs 2026, Cumartesi 12:02
Hamas, hareketin ateşkes anlaşmasına bağlı kalmasına rağmen, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının imzalanmasından bu yana geçen 200'ü aşkın süre içinde sürekli ihlaller yaparak Gazze'deki soykırım savaşını sürdürdüğünü belirtti.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’de ateşkes için Şarm eş-Şeyh Anlaşması’nın imzalanmasının üzerinden 200 günden fazla süre geçtiği, İsrail’in ise iki yılı aşkın süredir "vahşi bir soykırım savaşı" yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu süreçte sivillere karşı "modern çağın en çirkin suç ve ihlallerinin" işlediği kaydedildi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların anlaşma hükümlerine bağlı kaldığı vurgulanan açıklamada, "Anlaşma kapsamında İsrailli esir ve cenazelerin belirlenen takvime göre teslimi dahil tüm maddelere, saldırıların yol açtığı büyük yıkıma rağmen tam bağlılık gösterildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, buna karşılık İsrail hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmediği ve "anlaşma örtüsü altında saldırılarını sürdürdüğü" dile getirildi.

İsrail’in ateşkesi her gün ihlal ettiğine dikkati çekilen açıklamada, bu ihlaller arasında sivillerin hedef alınması, Gazze’deki insani krizin derinleşmesi, Refah Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması veya sınırlı açılması ile çeşitli askeri uygulamaların yer aldığı kaydedildi.

Söz konusu ihlallerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin arabuluculuk çabalarına bağlı kalmadığını ve anlaşmadan kaçınmaya çalıştığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasına rağmen süren saldırıların, Gazze’deki Filistinli sivillere yönelik "devam eden bir saldırının parçası" olduğu belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumun uluslararası hukuk ve sözleşmeler açısından "insani, siyasi ve hukuki açıdan anormal bir tablo" oluşturduğu ifade edilerek, Gazze’de 2 milyondan fazla kişinin zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği kaydedildi.

Açıklamada, arabulucu taraflar ve garantör ülkelere çağrıda bulunularak, İsrail’in ihlallerine karşı net bir tutum sergilenmesi ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sağlanması talep edildi.

AA

    Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

    İsrail, Gazze ateşkes anlaşmasını her gün ihlal etti

    'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

    İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

    Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

    İngiltere'de terör tehdidi seviyesi "önemli"den "ciddi"ye yükseltildi

    İçişleri Bakanlığından ''1 Mayıs'' açıklaması: 575 şahıs hakkında işlemler yürütülmektedir

    Trump: İran'dan erken ayrılmayacağız

    Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

    BM'den İsrail'e: Filistinli esirlere yönelik idam cezasını derhal yürürlükten kaldır!

    ABD Savunma Bakanlığı: Almanya'daki 5 bin askerimizi geri çekeceğiz

    Şiddeti nerede aramalı?

    Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

    Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı

    İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivisti yaraladı

    Almanya'da camiye çirkin saldırı

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

