Bolivya'da üst düzey bir yargıç silahlı saldırıyla öldürüldü

Bolivya'nın Santa Cruz kentinde, aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan üst düzey bir yargıç öldü.

Tarım ve Çevre Mahkemesi yargıcı Victor Hugo Claure, Santa Cruz kentinin kuzeybatı bölgesinde aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerine göre, motosikletli şahıslar tarafından önü kesilen Hugo, içlerinden birinin yaylım ateşi açması sonucu öldü.

Devlet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada, Hugo'nun "şiddet içeren bir olay sonucu talihsiz ölümünü" doğrulayarak, olayla ilgili "tüm soruşturma mekanizmalarının derhal harekete geçirildiğini" belirtti.

Hugo'nun ailesine baş sağlığı dileyen başsavcılık, "Bu olay sadece bir aileyi değil, aynı zamanda ülkenin adalet sistemini yasa boğmuştur. Bu nedenle sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyor, bu derin acı anlarında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Çevre Mahkemesi (TA), Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) ve Hakimler Savcılar Kurulu (Consejo de la Magistratura), ayrı ayrı yayımladıkları bildirilerle saldırıyı "nefretle" kınadıklarını bildirdi.

TSJ Başkanı Romer Saucedo, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, devletin güvenlik birimlerini eleştirdi.

Hugo cinayetinin sınırları açtığını vurgulayan Saucedo, "Vatandaşlarına güvenlik sağlamayan bir ülkede yaşanamaz. Kiralık katilliğin (sicariato) her yeri sardığı ve devletin bileğini büktüğü bir ülkede yaşanamaz. Bizi yıldıramayacaklar. Suç, hayata ve Bolivya için daha iyi bir geleceğe inananlara karşı asla kazanamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.