Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeleri yüzde 25'e çıkaracağız

02 Mayıs 2026, Cumartesi 09:05
ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa Birliği'nin üzerinde tam mutabakat sağlanan ticaret anlaşmasına uymadığını öne süren Trump, gelecek hafta ABD'nin ithal ettiği AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeyi artıracağını belirtti.

Trump, söz konusu gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını bildirdi.

Otomobil ve kamyonların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir tarife uygulanmayacağı konusunda anlaşıldığına işaret eden Trump, halihazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşasının devam ettiğini, bu süreçte 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve bunun otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir "rekor" olduğunu ifade etti.

Trump, Amerikalı işçilerin istihdam edileceği bu fabrikaların yakında faaliyete geçeceğini vurgulayarak, "Bugün Amerika'da yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşması kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken, ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

AA

