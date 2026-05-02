Molla Hamid Ekinci’yi dualarla yâd ediyoruz

Bediüzzaman’ın Van yıllarında yakınında bulunan talebesi Molla Hamid Ekinci’yi dualarla ve rahmetle yÂd ediyoruz.

Molla Hamid Ekinci 1900 doğumludur. Aslen Siirt’lidir. Uzun yıllar evvel Van’a göç etmiş ve yerleşmişlerdi. Molla Hamid Üstad'ın 1923 yılında Van'a gelmesiyle 1925 yılında Şeyh Said hadisesi bahane edilerek Batı Anadolu'ya sürgüne gönderilmesi arasında önce Nurşin Camii'nde, ardından hayat-ı içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağı eteğinde, Zernebad Suyu başında bir mağaracıkta Üstad'ın yanında ve hizmetinde bulunmuştur.

Molla Hamid Ekinci "Eski Said" döneminin sona erip, "Yeni Said" döneminin başladığı 1920'li senelerin başlarında, Bediüzzaman'ın kendi iç âleminde yaşadığı büyük inkılabın ilk yansımalarını gören, mühim bir şâhittir. Üstad Bediüzzaman, Van’da iken, gerek Nurşin Camii'nde, gerekse Erek Dağında, yanında bulundu. Ancak Üstad Hazretleri Van’dan ayrıldıktan sonra, uzun süre kendisini göremedi. Bu süre zarfında Eskişehir ve Kastamonu’ya görmeye gitse de, her defasında göremeden geri döndü. Bu uğurda falakaya çekildiği oldu. En sonunda Emirdağ’da Üstad Bediüzzaman’ı, 28 senelik bir ayrılıktan sonra, ziyaret edebildi.

Nur'ların himmetiyle kolayca hacca gider

Molla Hamit Ekinci, Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından bir ay sonra Urfa’ya gider. Arkadaşının ısrarı üzerine ülkenin içinde bulunduğu sıkıntı ve karışıklığa rağmen 1960 yılı Nisan ayı sonlarında hacca gitmek üzere Suriye sınırını geçerek Kamışlı şehrine giderler. Burada ‘hacca nasıl gidilir?’ diye birçok kişiden yardım isterler. Araştırmaları sonunda sınır köylerinin birinde bu işi yapabilecek bir ağanın olduğunu öğrenir. Hemen yola çıkarak ağanın köyüne giderler. Kapıda bulunan ağanın adamları onları eve buyur eder.

Odaya girdiklerinde üzerinde Arap kıyafeti, elinde bir kitaba gömülmüş birini bulurlar. Kitabı teksir kâğıdından basılmış Risalelerden birine benzetir. Molla Hamit, ağaya Arapça “Bu ne kitabıdır?” diye sorar. Ağa yüzüne dahi bakmadan “Ne anlarsın” der gibi eliyle oturmasını işaret eder. Molla Hamit kitabın kapağına biraz daha dikkatle baktıktan sonra yüksek bir sesle “Asâ-yı Mûsâ mıdır?” deyince ağa cereyana tutulmuş gibi birden uzandığı yerden ayağa fırlar ve Molla Hamit’i kucaklar. “Bunu, bana Diyarbakır’dan gönderdiler. Bir haftadır okuyorum” der.

Molla Hamit, “Bu kitaplar Diyarbakır’da Mehmet Kayalar; Van’da benim tarafımdan dağıtılır” deyince odada sıcak ve samimî bir hava eser ve Molla Hamit kendini tanıtır. Bediüzzaman Hazretleri’ni ve Risale-i Nurlar’ın mahiyetini ağaya anlatır. Ağa mahcubiyetten olacak hemen bir koyun keser ve çeşitli izzet ikramda bulunur. Yemek esnasında iştahsız görünen Molla Hamit’e “Neden doğru dürüst yemek yemiyorsun, düşünceli bir halin var.” deyince Molla Hamit: “Efendim ben böyle kaçak işlere alışkın değilim, bundan sonra sınırı nasıl geçip hacca gideceğimizi düşünüyorum.” der. Ağa, “Hiç merak etmeyiniz” diyerek Molla Hamit’i rahatlatır. Sabah olunca ağanın adamları onlara nezaret ederek yola çıkarlar. Molla Hamit’in ifadesine göre Nur'ların himmetiyle kolayca hacca giderler.

Molla Hamid Ekinci, 1984 yılında Van'da vefat etmiştir. Van Akköprü Kabristanı'nda medfundur. Makamı âlî olsun. Allah rahmet eylesin.