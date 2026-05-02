"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

'İsrail Futbol Federasyonu, soykırım yapan rejimin bir parçasıdır'

02 Mayıs 2026, Cumartesi 11:55
Filistin Futbol Federasyonu Üyesi Teysir Nasrallah, İsrail Futbol Federasyonu'nun Gazze'de soykırım yapan rejimin bir parçası olduğunu belirterek, FIFA'yı yasa dışı yerleşimcilerin kulüplerine karşı herhangi bir karar almamakla eleştirdi.

Açıklama yapan Nasrallah, Filistin Futbol Federasyonu'nun daha önce birçok kez bu konuda FIFA'ya itirazlarını ilettiğini belirtti.

Nasrallah, "Ancak FIFA, yasa dışı yerleşim yerlerindeki kulüplerin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarındaki spor faaliyetlerini durdurma yönünde bir karar çıkarmak istemiyor." dedi.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recub'un, FIFA Olağan Kongresi'nde İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'la tokalaşmayı reddetmesine dair Nasrallah, "Bu duruş, her özgür Filistinliyi temsil ediyor. Bu ayrıca, İsrail hükümeti tarafından dökülen Filistin kanını savunan bir duruştur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten beri on binlerce Filistinliyi katlettiği saldırılara dikkati çeken Nasrallah, şunları kaydetti:

"İsrail Futbol Federasyonu, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza soykırım yapan rejimin bir parçasıdır. Recub'un sergilediği duruş da Filistin halkının yaşadığı acılarla uyumludur."

İşgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşim yerlerindeki kulüplere dair Nasrallah, "Filistin Futbol Federasyonu olarak, FIFA'nın her kongresinde yerleşimcilerin kulüplerinin uluslararası hukuk uyarınca işgal altındaki Filistin topraklarında oynamayı bırakmaları gerektiğini hatırlattık." diye konuştu.

FIFA'nın uluslararası hukuka uygun olan bu talebi dikkate alması çağrısında bulunan Nasrallah, bu talebi daha fazla geciktirmenin ise İsrailli yerleşimcilerden yana taraf tutma anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

2026 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Kanada'da yapılan 76. FIFA Kongresi'nde FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Recub ve İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suliman'ı sahneye davet etmişti.

Recub, Infantino'nun Filistin ve İsrailli temsilcilere hitaben "Beraber çalışalım" demesine ve tokalaşmalarını istemesine tepki göstermişti.

Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin bir video paylaşan Recub, "İsrail Futbol Federasyonu temsilcisiyle tokalaşmayı reddederek açık ve ilkesel bir tutum aldık." demişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 601 kişi şehit oldu.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri ise İsrail'in ateşkesi ihlal eden saldırılarında en az 824 Filistinli şehit oldu.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

