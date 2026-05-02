Şiddeti nerede aramalı?

İletişim bilimci Prof. Dr. Hakan Temiztürk, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası gündeme gelen özendirici ‘şiddet’in nerede aranması gerektiğini ve nereden kaynaklandığını yazdı.

Kamu yayın kuruluşlarından özele kadar TV’lerin yayınladığı dizilerde 1990’lara uzanan yayın sürecini irdeledi. Karar’daki yazısında Temiztürk şunları söyledi: “Ekilen tohumlar ‘meyve’sini veriyor, yanlışlar semeresini gösteriyor. Üstelik son ana kadar da ‘rating belası’na kurban edildi bütün doğrular, bütün uyarılar… Türkiye’nin ‘birinci kanalı’ TRT’de bile her bölümünde mutlaka onlarca silahlı mahallelinin karşı mahallenin silahlı ‘filinta’larına kurşun yağdıracakmış gibi gösterilmesi, silahlıların kahraman olarak takdim edilmesi, dizinin başından beri ‘ar, namus, haya’ya zıt konular etrafında gerilimin sürdürülmesi başlı başına bir rezalet iken ve bundan utanç duymak gerekirken TRT’nin genel müdüründen yönetim kuruluna, yöneticisinden dizinin ‘mutlaka’ çok ‘hassas’ ekibine kadar herkes ratinglerin gölgesinde keyif çattı.” Haber Merkezi

