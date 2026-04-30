ABD’nin savaş kaybı 25 milyar $

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’la yürüttüğü savaşın bugüne kadar yaklaşık 25 milyar dolara mal olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama, çatışmanın askerî maliyetine ilişkin ilk resmî tahmin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan; Başkan Trump yönetiminin artan askerî harcamalar ve enerji fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle seçimler öncesi baskı altında olduğu belirtildi. Pentagon’da maliye denetçisi görevini vekaleten yürüten Jules Hurst, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyelerine yaptığı bilgilendirmede, söz konusu harcamanın büyük bölümünün mühimmat giderlerinden oluştuğunu söyledi. Haber Merkezi *** Amerikalılar da savaşa karşı Uluslararası pazar araştırma şirketi Ipsos tarafından ABD dahil 31 ülkede yapılan güncel bir anket, Amerikan halkının İran savaşına yönelik yaklaşımına dair önemli bulguları gözler önüne serdi. Ankete göre Amerikalıların yüzde 71’i, ülkelerinin İran savaşına karışmaması gerektiğini düşünürken, bu oranın 18-34 yaş grubunda yüzde 79’a çıkması dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 33’ü, ABD ile İran arasındaki savaşın 2027 yılına kadar süreceğini düşündüklerini ifade ederken, katılımcıların sadece yüzde 10’u bu tansiyonun bir ay içinde sona erebileceği tahmininde bulundu. AA

