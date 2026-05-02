Ölçümüz adalet, liyakat ve ahlâk olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’de siyasetin ahlâk, ilke ve adalet temelinde yeniden şekillenmesi gerektiğini belirtti.

Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Haydi Türkiye değişime! Eğer bu topraklarda gerçek bir aidiyet aranacaksa, adres bellidir: İlke ve ahlâk. Çünkü ilkesiz güç yozlaşır, ahlâksız siyaset toplumu çürütür. Siyasetin yeni bir ölçüye ihtiyacı var. Değişim istiyorsak, ölçümüz net olmalı: Adalet, liyakat ve ahlâk.” Haber Merkezi

