İtalya-Toskana'daki orman yangını devam ediyor

02 Mayıs 2026, Cumartesi 11:47
İtalya’nın batısındaki Toskana Bölgesinde ormanlık alanda hafta başından bu yana devam eden orman yangınında 800 hektardan fazla alan etkilendiği, risk altındaki yerlerde yaklaşık 3 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlerde, Pisa ve Lucca kentleri arasında kalan Faeta Dağı'nda 28 Nisan Salı günü başlayan yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadığı, son 72 saatte büyüdüğü ve dağın her iki yamacına yayıldığı belirtildi.

Yangının, bir çiftçinin zeytin dallarını yakmak isterken, alevlerin kontrolden çıkmasıyla büyüdüğü ifade edildi.

Yangını söndürmek için İtalyan itfaiyesi, orman işçileri ve sivil savunma gönüllülerinin, gece-gündüz çalışmalarını sürdürdüğü, 4 yangın söndürme uçağı ile helikopterlerin de havadan söndürme çalışmalarına destek verdiği kaydedildi.

İnsansız hava araçlarıyla yangının, değişen rüzgar istikametleri sebebiyle havadan sürekli gözlendiği aktarıldı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto yaptığı açıklamayla, Pisa Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki acil duruma müdahale etmesi için ordu birliklerini görevlendirdiğini duyurdu.

Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, "Halen devam eden şiddetli rüzgarlar alevleri ileriye doğru itiyor ve operasyonları zorlaştırıyor. Tahmini alan şu anda yaklaşık 800 hektarı kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Giani, Faeta Dağı'nda dün gece boyunca şiddetli rüzgarların yangını körüklediğini, Asciano ile San Giuliano Terme gibi beldelerde 3 bin kişiyi tahliye ettiklerini aktardı.

Bu arada, Lucca Belediyesi’nin dağa yakın beldelerdeki yerleşim yerlerinde tahliye çalışmaları yaptığı basına yansıdı.

