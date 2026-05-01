İsrail Küresel Sumud Filosu'na saldırısında 31 aktivisti yaraladı

Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan bilgilendirmeye göre yaralı aktivistler arasında Yeni Zelanda ile Avustralya'dan 4, İtalya ve ABD’den 3, Kanada, Hollanda, İspanya, İngiltere, Kolombiya, Almanya’dan 2, Macaristan, Ukrayna, Fransa, Polonya ve Portekiz’den 1'er kişi bulunduğu belirtildi.

Yaralananlardan birinin Türkiye-Almanya çifte vatandaşlığı bulunduğu belirtilirken, 3 yolcunun kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Filodan yapılan başka bir açıklamada ise alıkonulan aktivistlerin İsrail donanmasına ait bir gemide yaklaşık 40 saat boyunca kötü muameleye maruz kaldığı vurgulandı. Aktivistlere yeterli yiyecek ve su verilmediği, kasıtlı olarak suyla ıslatılan zeminde uyumaya zorlandıkları aktarılan açıklamada, Filistin asıllı İspanya vatandaşı Saif Abukeshek ile Brezilya vatandaşı Thiago Avila'nın askerlerce alıkonulmasına karşı koyan filo katılımcılarına sert müdahale edildiği aktarıldı. Küresel Sumud Filosu katılımcılardan biri açıklamasında, "Gördüğünüz üzere burnum muhtemelen kırıldı. Kaburgalarım da ağrıyor, belki orada da kırık olabilir, emin değilim. Boynum da öyle. Bizi tekmelediler, yumrukladılar, yerde sürüklediler ve hatta insanlara ateş ettiklerini duyduk." ifadelerini kullandı. AA

