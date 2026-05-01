Taksim’e yürümek isteyenlere gözaltı

1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyenler polis müdahalesiyle karşılaştı.

Beşiktaş’ta Halkın Kurtuluş Partisi üyesi 37 kişi, Mecidiyeköy’de ise yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Taksim Meydanı için alınan yasak kararına rağmen meydana yürüyeceğini duyuran siyasî parti ve demokratik kitle örgütleri meydan çevresindeki bütün yolları barikatlar ve TOMA’larla kapatan polisin engeliyle karşılaştı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi İstanbul’da toplam gözaltı sayısının yaklaşık 200 kişiye yükseldiğini açıkladı. Haber Merkezi

