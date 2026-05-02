Trump: Küba, kısa sürede yönetimini devralacağımız bir yer

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımladı.

Fox News'un haberine göre Başkan Trump, Florida eyaletinde yaptığı konuşmada, Küba'ya ilişkin şaka yollu olduğu değerlendirilen açıklamalarda bulundu. Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump, Küba'nın "problemleri" olduğunu savundu. Trump ayrıca, "İran'dan dönerken uçak gemilerimizden belki de USS Abraham Lincoln, kıyı yakınlarında demirleyecek ve 'Çok teşekkürler, pes ediyoruz.' diyecekler." ifadelerini kullandı. Başkan Trump'ın konuşması sırasında salondan gülüşmeler yükselirken Beyaz Saray, Trump'ın ifadelerinin ciddi olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullanmıştı. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz." demişti. AA

