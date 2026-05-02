Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onların (inkâr edenlerin) gözleri Benim eserlerimi görüp de Beni anmamak için perdeye bürünmüştü; hakkı işitmeye tahammülleri de yoktu.

Kehf Sûresi: 101

HADİS:

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kulum Bana kavuşmayı isterse, Ben de Ona kavuşmak isterim. Bana kavuşmaktan hoşlanmazsa Ben de ona kavuşmaktan hoşlanmam.”

Camiü’s-Sağir, No: 2869