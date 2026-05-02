02 Mayıs 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onların (inkâr edenlerin) gözleri Benim eserlerimi görüp de Beni anmamak için perdeye bürünmüştü; hakkı işitmeye tahammülleri de yoktu.
Kehf Sûresi: 101
HADİS:
Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Kulum Bana kavuşmayı isterse, Ben de Ona kavuşmak isterim. Bana kavuşmaktan hoşlanmazsa Ben de ona kavuşmaktan hoşlanmam.”
Camiü’s-Sağir, No: 2869
Okunma Sayısı: 626
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.