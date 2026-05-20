İsrail Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin tamamını alıkoydu

İsrail, uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu’na saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiği belirtildi.

Aktivistleri taşıyan gemilerin İsrail'e doğru seyir halinde olduğu ifade edilen açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği ileri sürüldü.

Adalah: Küresel Sumud Filosu aktivistleri Aşdod Limanı'na getiriliyor

Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası sularda saldırıda bulunduğu Küresel Sumud Filosu ve alıkoyduğu aktivistlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Aralarında uluslararası aktivistler, insan hakları savunucuları ve gönüllü sağlık çalışanlarının da bulunduğu filonun katılımcıları İsrail'in Aşdod Limanı'na getiriliyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmak için yola çıkan filodaki sivillerin uluslararası sularda zorla alıkonularak "tamamen kendi istekleri dışında İsrail topraklarına götürüldüğü" vurgulandı.

Adalah bünyesindeki avukatlara hukuki danışmanlık yapmak üzere Aşdod Limanı'na giriş izni verildiği aktarılan açıklamada, aktivistlerin nerede oldukları, hukuki ve sağlık durumlarına ilişkin bilgilerin ise oldukça kısıtlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası sularda sivil gemilerin askeri müdahaleyle durdurulmasının, yabancıların kendi istekleri dışında zorla İsrail'e getirilmesinin ve abluka altındaki halka insani yardım ulaştırılmasına engel olunmasının "uluslararası hukukun ağır ihlali olduğu" vurgulandı.

Söz konusu eylemlerin İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere uyguladığı toplu cezalandırma ve aç bırakma politikalarının bir uzantısı olduğu kaydedilen açıklamada, Adalah bünyesindeki hukuk ekibinin Sumud Filosu aktivistlerinin gözaltına alınmasına karşı çıkacağı ve tüm aktivistlerin bir an önce serbest bırakılmasını talep edeceği belirtildi.

İsrail'den hukuka aykırı şekilde alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak hukuka aykırı bir şekilde alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlere güvenlik güçlerinin Aşdod Limanı'nda kötü muamelede bulunduğu anların görüntüsü yayımlandı.

İsrailli gazeteci, Gazze'ye yardım ulaştırmak ve ablukayı kırma amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda hukuk dışı bişimde alıkonularak Usdud (Aşdod) Limanı'na getirilen Kürüsel Sumud Filosu aktivistlerinin görüntüsünü paylaştı.

Limanda çok sayıda aktivistin İsrail bayrakları asılmış bir çadır içinde elleri bağlı, yüz üstü yerde çömelir pozisyonda tutulduğu görülüyor.

Yüzleri maskeli çok sayıda İsrail polisinin yer aldığı bölgede, bazı aktivistlerin elleri arkadan kelepçeli olarak başka bir bölüme götürüldüğü dikkati çekiyor.

Kötü muamelenin dikkati çektiği görüntülerde, aktivistlere hoparlör​​​​​​​le İbranice şarkı dinletildiği duyuluyor.

İsrail gazetesi, Tel Aviv'in Küresel Sumud Filosu'nun taşıdığı Gazze mesajından korktuğunu yazdı

Haaretz gazetesinde yayımlanan "İsrail, Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?" başlıklı yazıda, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı filonun Tel Aviv'de oluşturduğu endişeye ve bunun sebeplerine dikkat çekildi.

Yazıda, Küresel Sumud Filosu'nun asıl gücünün "hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yattığına" işaret edildi.

İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuk dışı müdahalenin, "büyük bir askeri tehdide" değil, "durdurulması nispeten kolay" sivil teknelerden oluşan bir filoya karşı yapıldığına dikkat çekilen yazıda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yasa dışı abluka ve bunun yol açtığı insani krize ilişkin aktivistlerin yol boyunca verdiği mesajlardan korktuğu şu ifadelerle aktarıldı:

"İnsanların o tekneden ne gördüğünü kontrol altında tutmak çok daha zor bir iş haline geliyor. Her tekne canlı olarak çevrimiçi yayın yapıyor, hareketleri çevrimiçi olarak takip ediliyor. Aktivistlerin İsrail tarafından gözaltına alındıklarında sosyal medyada yayınlanacak önceden kaydedilmiş mesajları var."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik "ablukayı ortadan kaldırmasının veya askeri hesaplamaları değiştirmesinin" pratikte mümkün olmadığı ileri sürülen yazıda, İsrail donanmasının aslında "Gazze'yi çevreleyen siyasi düzene yönelik bir meydan okumaya" uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunduğu belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililerin yaptıkları açıklamalarla oynadıkları bu "siyasi tiyatronun", Küresel Sumud Filosu'nun verdiği mesajın "tehdit olarak algılamasından" kaynaklandığı vurgulanan yazı, şu ifadelerle son buldu:

“Eğer aktivistleri taşıyan küçük bir sivil filo, askeri seferberliği, başbakan övgüsünü ve ulusal güvenlik söylemini tetikleyebiliyorsa, o zaman sorulması gereken soru şu: İsrail neden bu kadar korkuyor?”

İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.