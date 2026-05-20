"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İfadenin hapisle karşılanması kabul edilemez

20 Mayıs 2026, Çarşamba 16:43
Emekli ağır ceza hâkimi Ali Güzel, şiddet ve nefrete yönlendirmeyen düşünce açıklamalarının hapisle cezalandırılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Emekli ağır ceza hâkimi Ali Güzel, ifade hürriyeti ve basın davalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, düşünce açıklamalarının ceza tehdidiyle karşı karşıya bırakılmasının doğru olmadığını dile getirdi. Diken’e konuşan Güzel, görev yaptığı dönem boyunca basın davalarında tutuklama ve mahkûmiyet kararlarından kaçındıklarını belirtti.

Dokuz yıl görev yaptığı Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ve diğer mahkemelerde çok sayıda basın davasına baktığını ifade eden Güzel, “158. ve 159. maddelerde tanımlanan suçlara ilişkin davalarda tutuklama, ülke genelinde de yok denecek kadar azdı” dedi.

“Yazının bütünü değerlendirilirdi”

Mahkeme kararlarında yazı, karikatür ve görsellerin bir bütün olarak ele alındığını kaydeden Güzel, “Tahkir ve tezyif iddiasının dayandırıldığı ifadeler, yazının bütünüyle birlikte değerlendirildiğinde sanığın düşünceyi açıklama özgürlüğü sınırlarının ötesinde suç kastıyla hareket ettiğine dair kesin deliller bulunmadığı ve dava konusu yazının sert de olsa eleştiriden ibaret kaldığı kanaatine varıldığından beraatine karar verilirdi” ifadelerini kullandı.

“Hapis değil karşı görüş”

Ali Güzel, düşünce açıklamalarının hapisle karşılık bulmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Özgür tartışma ortamında ifade olanağı sağlanması gereken ve kine, nefrete, şiddete, suça yönlendirmeyen ifadelerin karşı görüşlerle değil de, hapisle karşılanması kabul edilebilir değildir” dedi. Söz ve yazının karşılığının hapis olmaması gerektiğini vurgulayan Güzel, demokratik toplumlarda farklı fikirlerin cezalandırılmak yerine özgür tartışma zemini içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 

Haber Merkezi

