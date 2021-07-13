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13 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

İsrail’le görüşmeler başlıyor mu?

13 Temmuz 2021, Salı
İsrail’de bir televizyon kanalı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 7 yıldan bu yana ara verilen Filistin-İsrail barış görüşmelerinin yeniden başlaması için ABD yönetiminden bazı taleplerde bulunmayı planladığını öne sürdü.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, Abbas’ın, ABD Başkanı Joe Biden’in, 2014 yılında kesintiye uğrayan barış görüşmelerini yeniden başlatmayı istediği yönünde sinyaller aldığını ve bu doğrultuda bir talep listesi hazırladığını iddia etti. Barış görüşmelerinin başlaması için şart olarak ortaya atılacak bu talep listesinin halen gizli olduğunu aktaran kanal, listede bulunan maddelere ilişkin bazı öngörülerde bulundu. Buna göre, Abbas’ın hazırladığı öne sürülen listede, İsrail’in Doğu Kudüs’te 2001’de kapattığı Filistin kurumlarının yeniden açılması ve İkinci İntifada (2000) öncesindeki siyasî faaliyetlerine yeniden dönmesinin yer aldığı ifade edildi. Taleplerin Mescid-i Aksa ile ilgili olan kısmında, İsrail polisinin buradaki faaliyetlerinin sınırlandırılması, Yahudilerin ziyaretlerinin azaltılması ve Fi-listin yönetiminin temsilcilerinin konumunun güçlendirilmesi yer aldı.        

Herzog’dan diyalog planı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Fi-listin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a, iki taraf arasında diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olduğunu iletti. Abbas, 7 Temmuz’da yemin ederek resmen göreve başlayan Herzog’u telefonla arayarak tebrik etti. Herzog, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam Filistin Devlet Başkanı Abbas’la konuştum ve önceki İsrail cumhurbaşkanlarının yaptığı gibi Filistinliler ile İsrailliler arasında diyaloğun yeniden başlamasını ve sürdürülmesini planladığımı kendisine ilettim.”  ifadesini kullandı. Herzog, diyaloğun ilişkilerin geliştirilmesini ve iki halk arasında barışın sağlanmasına yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre Abbas, Herzog’la görüşmesinde Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te kalıcı barışın sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı. İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail’in, “1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Fi-listinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi” kabul etmemesi sebebiyle Nisan 2014’te durmuştu.

AA

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