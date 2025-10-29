Cumhuriyet, demokrasi ile güçlenir

Cumhuriyetin 102. Yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, cumhuriyet ilerlemeyi, gelişmeyi, eşitliği, refahı, huzuru, adaleti ve demokrasiyi isteyen toplumlar için en doğru yol olduğunu söyleyen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Cumhuriyet ve ilkelerinden, değerlerinden uzaklaştıkça, nelerden uzaklaştığımız bugün toplumun her kesiminin yaşadığı mağduriyetle ayan beyan ortada” dedi.

ANKARA - ADNAN SOLMAZ TEK ADAMA KARŞI DEMOKRASİ Türk milletinin büyük ve destansı mücadelesi yalnız düşman işgalinden kurtulmak, namusuna uzanan eli kırıp atmak için olmadığını söyleyen Uysal, “Cumhuriyet bir idare beyanı değil, Türk Milletinin bir daha asla esaret altına girmeyeceğinin irade beyanıydı” değerlendir- mesinde bulundu. CUMHURİYET DEMOKRASİ İLE GÜÇLENİR Uysal, “Cumhuriyeti, demokrasi ile daha da güçlendirebileceğimizi bilerek, Cumhuriyetin Türk Milleti için tasarladığı geleceği bilerek, Milletimizin hak ettiği yarınlara kavuşması adına Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet Cumhuriyet’ diyoruz” dedi.

