Resimli Cumhuriyet bayrağı

Yanlış anlaşılma riskini bertaraf etmek için baştan söyleyelim; biz hakikaten cumhuriyetçiyiz.

Hem biz, herkesin ve özellikle dindarların saltanatçı değil cumhuriyetçi olmasını isteriz. Zira biliriz ki saltanat cumhuriyete zıttır.

Zira inanıyoruz ki bu çağ, köyün çobanının cumhurbaşkanı olabildiği imtiyazsız ve hakkaniyetli toplum çağıdır.

***

Başlığa gelince…

Bugün cumhuriyet bayramı ve her taraf bayrak dolu. Güzel. Ama ortada iki tür bayrak var.

Birincisi resimsiz, renksiz ve ideolojisiz bayraklar. Yani Osmanlıdan beri var olan kırmızı beyaz ve ay yıldız şekilli bayrak. (Bu şekil de renk de önemli değil. Dünyada herkese kendi bayrağı güzel görünebilir.)

İkincisi de M. Kemal fotoğraflı ak kırmızı bayraklar. (Bu resimli bayraklar aslında Bayrak Kanununa da aykırı ama gel gör ki “bu yanlıştır” diyecek bir yetkili bulmak zor.)

Bunlardan hangisi cumhuriyetin bayrağıdır?

***

Bazıları “ikisi de cumhuriyetin bayrağıdır” diyebilir. Ama bu doğru olamaz. “Bu bir tercih meselesidir” de denemez. Zira zıtlık var ve zıtlar birleşemez. Açıklayalım.

M. Kemalli bayrak cumhuriyetin bayrağı olamaz. Zira M. Kemal aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek ilk cumhurbaşkanı dahi değildir.

Değildir zira, cumhuriyet, cumhurbaşkanının da seçimle gelmesi demektir. Seçim ise en az iki adaydan birinin seçilmesidir. “Tekten seçmeli seçim” diye bir seçim türü yoktur!

M. Kemal’in seçildiği hiçbir seçimde çoktan seçmeli ve rekabetli bir seçim yoktu. Bu durum 1946 seçimlerine kadar da -İ. İnönü’nün kendisini seçtirmesi şeklinde- sürdü. Demokratik bir yarış olmadı. Rakiplerden biri diğerini geçmedi.

Zira 1946’ya kadar Türkiye’de –bazı tartışmalı ve başarısız demokrasi denemeleri olmuş olsa da- demokrasinin ‘d’si dahi yoktu.

Çoktan seçmeli seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı Celal Bayar’dır. Demokratik cumhuriyet 1946’dan ya da 1950’den başlar.

Bir ülkede demokrasinin birinci şartı olan hür seçimler olmayınca cumhuriyet de göstermelik, görünüşte, manasız ve ruhsuz, isim ve resimden ibaret bir cumhuriyet olur.

Böyle “resimden ibaret” bir cumhuriyetin cumhurbaşkanının fotoğrafının cumhuriyet bayramlarında bayrakla birleştirilmesi ve her yere asılıp yayılması olsa olsa bize has bir ironidir. Hakikî demokrasilerde yoktur.

Bu “resimli bayrak” çelişkisinden kurtulmak için çare nedir?

***

“Demokrasi istiyorum, iktidarın ‘tek adam’cı yapısına muhalifim, M. Kemalli bayrakları da bu sebeple asıyorum” diyen AKP muhalifi dostlara tavsiyemiz şu:

* Size düşen, zıtlığı görmeniz ve “gerçek demokrat muhalif”e dönüşmenizdir.

* “Tek adam” rejiminin âlâsını ve zirvesini tatbik etmiş olan M. Kemal’i, meselâ bir “savaş kahramanı” olarak ve bu yönden seviyor olabilirsiniz, ama bu sevginin demokratlıkla birleşemeyeceğini bilmelisiniz.

AKP taraftarı olup Erdoğan’ı M. Kemal’e benzeten ve bayrakla Erdoğan’ın fotoğrafını birleştirebileceği günlerin de geleceğini uman dostlar:

* Siz de zıtlık içindesiniz. Benzerlikleri de olan iki zıt kutbu birleştirmeye çalışmak beyhudedir ve size de yakışmaz.

* Üstelik bu resimli bayrak ve M. Kemal sevginiz, demokrasinin olmadığı dönemde yaşamış bir sultanı, meselâ Sultan Fatih Mehmet’i sevmenizden farklı bir durum. Zira M. Kemal demokrasiyi “mümkün iken” reddetti.

* Hem demokrasi iyiyse ideolojiler de kötüdür ve bayrağı ideolojilerden uzaklaştırmak hepimizin vazifesidir.