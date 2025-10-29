"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Resimli Cumhuriyet bayrağı

Ahmet BATTAL
29 Ekim 2025, Çarşamba
Yanlış anlaşılma riskini bertaraf etmek için baştan söyleyelim; biz hakikaten cumhuriyetçiyiz.

Hem biz, herkesin ve özellikle dindarların saltanatçı değil cumhuriyetçi olmasını isteriz. Zira biliriz ki saltanat cumhuriyete zıttır. 

Zira inanıyoruz ki bu çağ, köyün çobanının cumhurbaşkanı olabildiği imtiyazsız ve hakkaniyetli toplum çağıdır. 

***

Başlığa gelince…

Bugün cumhuriyet bayramı ve her taraf bayrak dolu. Güzel. Ama ortada iki tür bayrak var. 

Birincisi resimsiz, renksiz ve ideolojisiz bayraklar. Yani Osmanlıdan beri var olan kırmızı beyaz ve ay yıldız şekilli bayrak. (Bu şekil de renk de önemli değil. Dünyada herkese kendi bayrağı güzel görünebilir.)

İkincisi de M. Kemal fotoğraflı ak kırmızı bayraklar. (Bu resimli bayraklar aslında Bayrak Kanununa da aykırı ama gel gör ki “bu yanlıştır” diyecek bir yetkili bulmak zor.)

Bunlardan hangisi cumhuriyetin bayrağıdır?

***

Bazıları “ikisi de cumhuriyetin bayrağıdır” diyebilir. Ama bu doğru olamaz. “Bu bir tercih meselesidir” de denemez. Zira zıtlık var ve zıtlar birleşemez. Açıklayalım.  

M. Kemalli bayrak cumhuriyetin bayrağı olamaz. Zira M. Kemal aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek ilk cumhurbaşkanı dahi değildir. 

Değildir zira, cumhuriyet, cumhurbaşkanının da seçimle gelmesi demektir. Seçim ise en az iki adaydan birinin seçilmesidir. “Tekten seçmeli seçim” diye bir seçim türü yoktur!

M. Kemal’in seçildiği hiçbir seçimde çoktan seçmeli ve rekabetli bir seçim yoktu. Bu durum 1946 seçimlerine kadar da -İ. İnönü’nün kendisini seçtirmesi şeklinde- sürdü. Demokratik bir yarış olmadı. Rakiplerden biri diğerini geçmedi.

Zira 1946’ya kadar Türkiye’de –bazı tartışmalı ve başarısız demokrasi denemeleri olmuş olsa da- demokrasinin ‘d’si dahi yoktu. 

Çoktan seçmeli seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı Celal Bayar’dır. Demokratik cumhuriyet 1946’dan ya da 1950’den başlar. 

Bir ülkede demokrasinin birinci şartı olan hür seçimler olmayınca cumhuriyet de göstermelik, görünüşte, manasız ve ruhsuz, isim ve resimden ibaret bir cumhuriyet olur. 

Böyle “resimden ibaret” bir cumhuriyetin cumhurbaşkanının fotoğrafının cumhuriyet bayramlarında bayrakla birleştirilmesi ve her yere asılıp yayılması olsa olsa bize has bir ironidir. Hakikî demokrasilerde yoktur.

Bu “resimli bayrak” çelişkisinden kurtulmak için çare nedir?

***

“Demokrasi istiyorum, iktidarın ‘tek adam’cı yapısına muhalifim, M. Kemalli bayrakları da bu sebeple asıyorum” diyen AKP muhalifi dostlara tavsiyemiz şu: 

* Size düşen, zıtlığı görmeniz ve “gerçek demokrat muhalif”e dönüşmenizdir. 

* “Tek adam” rejiminin âlâsını ve zirvesini tatbik etmiş olan M. Kemal’i, meselâ bir “savaş kahramanı” olarak ve bu yönden seviyor olabilirsiniz, ama bu sevginin demokratlıkla birleşemeyeceğini bilmelisiniz. 

AKP taraftarı olup Erdoğan’ı M. Kemal’e benzeten ve bayrakla Erdoğan’ın fotoğrafını birleştirebileceği günlerin de geleceğini uman dostlar: 

* Siz de zıtlık içindesiniz. Benzerlikleri de olan iki zıt kutbu birleştirmeye çalışmak beyhudedir ve size de yakışmaz. 

* Üstelik bu resimli bayrak ve M. Kemal sevginiz, demokrasinin olmadığı dönemde yaşamış bir sultanı, meselâ Sultan Fatih Mehmet’i sevmenizden farklı bir durum. Zira M. Kemal demokrasiyi “mümkün iken” reddetti. 

* Hem demokrasi iyiyse ideolojiler de kötüdür ve bayrağı ideolojilerden uzaklaştırmak hepimizin vazifesidir. 

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vahim düzenleme geri çekilmeli - Yasa yapmak bu kadar gayr-ı ciddi olmamalı

    Dünyanın en büyük el yazması Kur'an-ı Kerim'ini yazdı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: PKK, kendini feshetmemiş miydi?

    Gazze Şeridi'ne derhal şiddetli saldırılar düzenlemesi talimatını verdi

    İsrail, ateşkese rağmen bombalama ve yıkıma devam ediyor!

    Hac kurası 5 Kasım’da

    Sındırgı depreminde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor - Uzmanlardan "deprem fırtınası" açıklaması

    Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tahliye kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu

    AB: Topraklarımıza yönelik hiçbir ihlali kabul etmeyeceğiz

    Meteoroloji Karadeniz kıyıları için uyarıda bulundu

    Gazze’de büyük bir sağlık ve çevre felaketi kapıda!

    Sudan-Faşir'de 2 günde 26 binden fazla kişi yerinden edildi

    Balıkesir-Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem: 'Can kaybı yok, kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan enkazımız var'

    Falk: Soykırım sona ermedi

    Hamas, ortak yönetimi kabul etti

    Netanyahu’nun iddiası: Barış gücünü biz belirleyeceğiz

    Suçlamalar trajikomik

    Babacan: Devlet tasarruf etmeden enflasyon düşmez

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan PKK açıklaması: Tasfiye temel beklentimiz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.