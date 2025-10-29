"Siyasi iradenin emirleri doğrultusunda ateşkes yeniden uygulanmaya başladı"

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Hamas'ın ihlallerine karşı onlarca noktaya bir dizi saldırının ardından siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı." ifadesine yer verildi. Saldırılarında farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri süren İsrail ordusunun "ateşkese bağlı kalacağı" iddia edilirken, ihlallere karşı sert karşılık vereceği kaydedildi. İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başladı. Öte yandan haberlerde, Hamas'ın akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 2 ölü esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği aktarıldı. Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 90'dan fazla Filistinli öldü. AA

