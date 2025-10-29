"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Çekya İsrailli askeri sınır dışı etti

29 Ekim 2025, Çarşamba 16:26
Çekya, Gazze Şeridi ve Lübnan saldırılarında katıldığı belirtilen bir İsrailli askeri, hakkında Fransa tarafından çıkarılan yakalama emri gerekçesiyle Prag’taki Vaclav Havel Uluslararası Havalimanı’nda saatlerce alıkoyduktan sonra sınır dışı etti.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan yedek asker, “Fransa’yı hiç ziyaret etmemesine rağmen Fransız yetkililerin hakkında yakalama emri çıkardığını” belirterek, dün Çekya’ya girişine izin verilmediğini söyledi.

Haberde, askerin aylar süren askerlik hizmetinin ardından eşiyle tatil için Prag’a gittiği ancak “bir suçlu gibi muamele gördüğünü ve 15 saatlik bir sürecin ardından İsrail’e geri dönmek zorunda kaldığını” ifade ettiği aktarıldı.

Habere göre, Fransız uyarısının tüm Schengen Bölgesi’nde geçerli olduğu ve askerin herhangi bir üye ülkeye girişini engellediği ortaya çıktı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının konuya müdahale ettiği ancak gerekçenin “askerlik hizmetiyle ilgili olmadığını” savunduğu bildirildi.

Asker, Çek yetkililerin kendisine Fransa’nın “ciddi suçlara karışmak” suçlamasında bulunduğunu ilettiğini, bu uyarının muhtemelen yedek görevine ilişkin olabileceğini öne sürdü.

Olayın, Avrupa’ya seyahat eden İsrailliler arasında “bürokratik hatalar” veya “uluslararası veri tabanlarının kötüye kullanılması” olasılığı konusunda endişelere yol açtığı ifade edildi.

Bu bağlamda, Gazze’ye yönelik saldırılara katılan İsrailli askerlere karşı Avrupa’daki mahkemelerde açılan savaş suçu davalarının artması dikkati çekiyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail askerlerinin paylaştıkları video ve fotoğrafları delil olarak kullanarak, savaş suçları gerekçesiyle yasal girişimlerde bulunuyor.

Gazze Şeridi’ndeki iki yılı aşkın süre devam eden saldırılarda, yüzlerce İsrailli asker sivillere yönelik katliam, yıkım ve işkence görüntüleriyle övündükleri paylaşımlar yaptı.

Hamas ile İsrail, 10 Ekim’de, Mısır, Katar ve Türkiye’nin arabuluculuğunda, ABD’nin sponsorluğunda çok aşamalı bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına vardı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, ABD destekli İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023’ten bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 68 bin 531’den fazla Filistinli öldü, 170 bin 402 kişi ise yaralandı.

Ayrıca İsrail saldırılarında ölen 9 bin 500’den fazla Filistinlinin cesedin hâlâ enkaz altında bulunduğu, sivil altyapının ise yüzde 90’ının tahrip olduğu belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 323
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

