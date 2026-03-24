DOĞUDAN-BATIDAN AYDINLAR BEDİÜZZAMAN’I ANLATTILAR

23 Mart 1960’ta vefat eden Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî, fikirleri ve eserleriyle konuşulmaya devam ediyor. Farklı dönemlerde âlimler, akademisyenler, düşünürler ve siyasetçiler tarafından yapılan değerlendirmelerin bir kısmını, vefatının 66. yılında tekrar hatırlatıyoruz.

Derleyen: Nurseza Parlakoğlu

Yakın tarihin tek mücahidi

- Cemil Meriç: Said Nursî bir kavga adamı. Yalçın bir irade, taviz vermeyen bir mizaç… Yakın tarihimiz tek bir mücahid tanımıştır, o da Said Nursî’dir… 60 yıl her kahra, her cefaya göğüs gererek mücadele eden biricik dava adamı…

«

Çağın problemlerina çare sundu

- Sosyolog Prof. Şerif Mardin: Bediüzzaman’ı bir biyografi konusu olarak seçmiş olmam, İslâmî düşüncesinin geniş boyutları için olduğu kadar bu dünya problemini başkalarından önce anlamış olmasıdır.

«

Çok mert ve cesur bir hali vardı

- Dr. Nureddin Topçu: Çok mert ve cesur bir hali vardı. Dost düşman ona hayrandı. Cesareti, kerameti pek çoktur, saymakla bitmez. Sonra zekâsının buluşları fevkalâdedir. Musibetlere sabırla razı olmuştu... Kendini vermişti Allah’a... Zaten o eserler hep o hallerin mahsulüdür.

«

Sözleri manevî lezzet veriyor

- Suriyeli İslâm Alimi Muhammed Said Ramazan el-Butî: Bediüzzaman’ın bir sözünü okuduğun zaman o kelâmın seni cezb ettiğini görürsün. Bunun sebebini açıkça söylüyorum. Bizde ilim var. Kütüphanelerimiz İslâmî ve şer’î kitaplarla dolu. Mütefekkirlerimiz de çok. Fakat kelâmları manevî lezzeti vermiyor. Fakat Bediüzzaman’ın sözlerinin kulaktan kalplere ve vicdanlara geçtiğini ve tesir ettiğini görürsün.

«

Risale-i Nur ‘kurtuluş reçetesi’

- Suriye Diyanet İşleri Başkan Vekili ve Suriye’nin Haseki Müftüsü İbrahim Nakşibendî: Risale-i Nur, bütün İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir. Hutbelerimde ‘Şu anda arkasından gidilecek mürşid Bediüzzaman’dır’ diye haykırdım. ‘Allah Resulü (asm), açlıktan kalbine nasıl taş basmışsa, Peygambere tam anlamıyla ittiba etmiş olan Bediüzzaman’dır, buna tabi olun’ diye söyledim ve söylüyorum.

«

Ümmet, Bediüzzaman’ı anlayamadı

- Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el Karadaği: Bediüzzaman Said Nursî’nin, Suriye’de Şam Emevîye Camii’nde irad ettiği bir hutbesi vardır ki, orada İslâm dünyasının altı nevi hastalığını teşhis ediyor ve tedavi çarelerini gösteriyor. İslâm ümmeti, Şeyh Said Nursî’nin Hutbe-i Şamiye’de belirttiği hastalıklarını orada takdim ettiği tedavi çareleriyle tedavi edebilseydi, hâlihazırda bulunduğu perişan vaziyete düşmezdi.

«

Kur’ân cevherlerini nasıl bulacağımı öğretti

- Âlim-Mütefekkir Cevdet Said: Said Nursî diğer âlimlerden farklı olarak insanlık ve dünya tarihini çok iyi biliyordu. İnsanlık tarihini iyi bilmeyen İslâm’ı iyi bilemez. “Avrupa bir İslâm devletine hamiledir” sözü, onun insanlık tarihini iyi bildiğini gösteren bir delildir. Said Nursî bana Kur’ân cevherlerini nasıl bulacağımı öğretti. O yönden benim için önemli bir âlimdir.

«

Dili ihlâs taşıyor

- Ezher eski rektörü, Mısır Yüksek Din Kurulu Genel Başkanı Ahmet Ömer Haşim: Her yüz senede gelecek müceddidlerin en güzel örneği Üstad Bediüzzamandır. Risale-i Nurlar’ın dünyaya yayılmasının sırrı; dilinin müsamahalı, nazik ve ihlâslı olmasıdır. İslâm’a doğru davet; muhlis bir kalpten çıkmakla ancak mümkün olabilir.

«

Sarsılmaz bir iman sahibi

- Iraklı akademisyen Prof. Dr. Muhsin Abdülhamid: Onun davasının temelini, sâfî bir iman teşkil etmektedir. Söz konusu imanın çerçevesi, Allah’ın Kitabı ve Resulünün (asm) Sünnetinde yer alan kesin İlâhî vahiyle çizilmiştir. Sarsılmaz delillerden örülü sağlam bir manevî kaledeki bu iman bambaşka bir imandır...

«

Müslümanlar istifade etmeli

- Hindistanlı âlim Ebu’l Hasan en-Nedvî: Bediüzzaman, asrımızın en büyük İslâm âlimlerinden birisidir. Eserlerini devamlı okuyorum. Bilhassa Arapça olanlarını. İstifade ediyorum. Bediüzzaman’ın eserlerinden bütün Müslümanlar istifade etmelidir.

«

Asrın şüphesiz müceddidi

- Pakistanlı düşünür Ebu’l A’lâ El-Mevdudî: Risale-i Nur devrin en büyük bir eseridir, Risale-i Nur talebeleri ise, tam Kur’ân-ı Kerîm’e ve Sünnet-i Seniyyeye bağlı ihlâslı mücahiddirler. Üstad Bediüzzaman ise, asrın şüphesiz müceddididir. Risale-i Nur talebeleri gibi dünyada hiçbir ihlâslı cemaat yoktur.

«

Ümidini hiç kaybetmedi

- Faslı bilim adamı Muhammed Sunusî: Bediüzzaman en zayıf dönemde, en istibdatlı dönemde yaşamış, fakat hiç şaşırmamış, ümidini kaybetmemiş, sabırsızlığa girmemiştir. Kalbi çok sabittir. Kalbi Rabbine inandığı kadar kuvvetlidir.

«

Bediüzzaman düşünce dünyasında inkılâp yaptı

- Faslı bilim adamı Prof. Dr. Taha Abdurrahman: Tıpkı Kopernik’in ‘Dünyanın sabit olduğu, güneşin dünya etrafında döndüğü’ şeklindeki eski görüşü ortadan kaldırıp; onun yerine, dünyanın hem kendi etrafında, hem güneşin etrafında döndüğünü’ ispat etmesi gibi, Bediüzzaman da Risale-i Nur ile düşünce dünyasında benzer bir inkılâp yaptı. “İnsanın düşünce dünyası sabit olamaz. Düşünce dünyası hem kendi ekseni etrafında döner, hem de vahiy güneşinin etrafında döner” diyerek insan düşüncesinin olması gereken asıl yerini tesbit etmiş, aklı yalnızlık ve karanlıktan kurtararak aydınlatmış ve rahatlatmıştır.

«

O çağın Mevlânâ’sıdır

- Şarkiyatçı, Mevlânâ hayranı ve İslâm dostu Prof. Dr. Annemarie Schimmel: Said Nursî’nin eserleri birer harika. Avrupa’yı aydınlatacaktır. O çağın Mevlâna’sı ve müceddididir.

«

Materyalizmi mağlûp etti

- Amerikalı tarihçi Carter V. Findley: “Said Nursî, Batı materyalizmini mağlûp etti. Said Nursî, Müslümanlara ‘Kâinat büyük bir kitap ve Allah’ın izlerini bu kitaptan okuyoruz’ dedi. Bu, 20. yüzyıl laiklerine verilen en önemli cevaptır.”

«

Tesbitleri bugün de geçerli

- Kanadalı araştırmacı, gazeteci ve yazar Freed A. Reed: “Said Nursî’yi tanıyınca hayatım değişti. Ben tam bir Avrupalı laiktim ve ateisttim. Risale-i Nurlar’ı okuduktan ve araştırmalarımdan sonra Müslüman oldum. Said Nursî bugün de inananlar için bir semboldür. Ben ona büyük bir hayranlık duyuyorum, onun tesbitlerini bu gün daha net görebiliyoruz. O fikirler bu günün insanı için rehber olmaya devam ediyor.

«

Hastalıklara çare sunuyor

- Prof. Dr. Colin Turner: İnancım odur ki, Risale-i Nur kâinatı olduğu gibi takdim eden, Kur’ân’ı Resulullah’ın (asm) murad ettiği gibi tefsir eden, modern insana musallat olmuş asıl tehlikeli hastalıklara tedavi çareleri sunan yegâne İslâmî eserdir. Bu yüzden Bediüzzaman’ın müceddid unvanına lâyık olduğuna inanıyorum.

«

Hıristiyanların da ihtiyacı var

- ABD’li Cizvit İlâhiyatçı Prof. Dr. Thomas Micheal: Hutbe-i Şamiye 21. Yüzyılın içinden çıkılamaz bir görünüm arz eden problemleriyle de alâkalıdır. Said Nursî’nin analizlerinde günümüz Hıristiyanlarının meselelerine de çözümler vardır. Hutbe-i Şamiye'de altıncı kelime olarak zikredilen “meşveret” sadece Müslümanlar tarafından değil, aynı zamanda Allah’a inanan ve dünyada Allah’ın rızasını arayan herkes için dikkate alınması gereken bir husustur.

«

Bediüzzaman modern çağ insanına da hitap ediyor

- Paderborn Üniversitesi Eğitim Üyesi Wolf D. Ahmed Aries: Üstad Hazretleri insanlara ibadeti hatırlatıp teşvik ediyor. Yani Hz. Üstad bunu yaparak Hz. Peygamberin hayatı gibi yaşayıp onun sözlerini yerine getirmiş oluyor. Böyle yapmakla Said Nursî Hazretleri sadece kendi zamanındaki insanları değil, modern zamandaki insanları da etkilemiş oluyor. Demek ki dindarlık, iman sadece insanın içinde olan bir mesele değil. Ayrıca hayata geçirilmesi lâzım.

«

Üstadın ilmine hayranım

- Ali Fuad Başgil: Üstadın ilmine hayranım. Bizim tahsil ettiğimiz ilimle, Üstadın ilmi mukayese edilemez. Üstada Cenab-ı Hak öyle bir ilim nasip etmiş ki; umman gibi, aştıkça kabarıyor. Bir deniz ki içine girdikçe giriliyor. Bundaki ilmin ucu bucağı yoktur. Diğer eserleri, ilimleri müstesna, yalnız Türkiye’de Osmanlı lisanını muhafaza ettiği kâfidir. Çünkü onun eserleri aynı zamanda Osmanlı lisanını muhafaza ediyor.

«

Ateizmin belini kırdı

- Araştırmacı Yazar İhsan Şenocak Hoca: “‘Sünnet-i Seniyye’yi inkâr eden grubun ateistlere verdiği cevapları okuyabilir miyim?’ diye soran kardeşim! Kalemiyle ateizmin belini kıran Âlim-i Rabbanî Said Nursî Hazretleri’nin Risalelerini oku. Nasıl güneş doğduğunda lambalar hükümsüz oluyorsa Risale-i Nur’u okuduğunda da ateizmin bütün iddialarının masal, masalın yerininin de tarihin çöplüğü olduğunu göreceksin.”

«

Said Nursî büyük bir âlimdir

- 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel: Ben Said Nursî bir âlimdir diyorum. Said Nursi, Kur’ân’ın en değerli müfessirlerinden biridir. “Said Nursî âlim değildir” diyenin alnını karışlarım.

«

Said Nursî modeline ihtiyaç var

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Bediüzzaman Said Nursî′nin koymuş olduğu tüm ölçüler hepimiz için önemli meselelerdir. Bunun için sadece bizim değil, Türkiye’nin bugün Said Nursî modeline ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

«

Bediüzzaman ırkçılığa karşı durdu

- Millî Eğitim ve Kültür eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik: Bediüzzaman her türlü ırkçılığı ayağının altına almıştır. Risale-i Nur bunun çareleriyle doludur. Emevîlerden tutun da kim ırkçılık yapmışsa Bediüzzaman onların karşısında olmuştur.

«

Bilim-din ahengini kuruyor

- İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın (İİT) eski Genel Sekreterlerinden Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu: (Said Nursî) Ne İslâmiyet bilimi reddeder, ne bilim İslâmiyet’i nakzeder. Böyle bir ahengi kuruyor. Bu çok mühim. Çünkü Said Nursî’nin tesir sahası geniş. ‘Din terakkiye manidir’ anlayışına karşı çok büyük mücadelesi var. Çünkü Bediüzzaman’ın odaklandığı nokta iman meselesidir. Onun için en mühim şey imandır.

«

İnsanı etkileyen bir zekâ

- Zülfü Livaneli: Said Nursî çok zeki ve insanı etkileyen biri. Büyük bir bunalıma girmiş insanlığa yardım etmek için, Risale- i Nur Külliyatı’nı yazmış. Risale-i Nur’da Said Nursî’nin çok ilginç ve ateşli bir üslûbu var. Said Nursî’nin bambaşka bir Türkçe anlayışı var. Farklı bir edebiyat tadı taşıyor. Risale-i Nur’un üslûbu öylesine kuvvetli ve hırslı ki insanı ister istemez etkiliyor.

«

Said Nursî’ye kulak verilsin

- Ertuğrul Özkök: Bediüzzaman’ın günümüzde anlaşılabilmesi için, benimki gibi bir laik okumaya da ihtiyaç vardır. Benimki gibi bir okuma yapıldığı takdirde; Türkiye’nin iki yakasını bir araya getirebilecek çok ortak nokta bulunabilir. Adalet ve demokrasi için Said Nursî’ye kulak verin.

«

Dinin unutturulmasını önledi

- Prof. Dr. Nilüfer Göle: Bediüzzaman’ın kimliği, modern bilimin doğuşundan itibaren yeni bir düşünme şekline dönüşüyor. Diğer dinî yorumcularla Bediüzzaman’ın yaklaşımı arasında önemli bir farkın olduğu, Şerif Mardin’in gözlemlerinden anlaşılıyor. Bir kere Türkiye’de dinin unutturulması ve unutulması projesine karşı belki de en önemli bir hatırlatma ve yaşatma projesi olarak görüyorum doğrusu.