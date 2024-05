İsrail ne zaman hesap verecek?

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, “İsrail soykırımdan sonra hesap vermeyecekse, ne zaman verecek? Bu saldırıların son bulması için ne boyutta bir canilik gerçekleşmesi gerekiyor?” ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi’nde İsrail-Filistin oturumu düzenlendi. Burada söz alan Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya: “Son 8 ayda öldürülen her bir Filistinli için cenaze töreni düzenlenecek olsa, hepsini anmak 100 yıl sürer.” dedi. İsrail’in her şeyi yok ettiğini, Gazze’de hiçbir şey kalmadığını ifade eden Bamya, “Ancak son 8 aydır her gün ölümle yaşam arasında savaş veren 2,3 milyon kişi var. Onlar kurban, ama ölüme boyun eğmedikleri için onlar aynı zamanda kahraman.” diye konuştu.

Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) ihtiyati tedbir kararlarına rağmen İsrail’in yardımları engelleyerek kıtlığa yol açtığını belirten Majed Bamya, aynı zamanda UAD kararına rağmen Refah’ta çadırlarda kalan zorla yerinden edilmiş insanları bombaladığını anımsattı. Majed Bamya, tüm dünyanın Gazze’de güvenli hiçbir yer olmadığını, çocukların diri diri yakıldığını gördüğünü dile getirdi.

75 yıldır işlediği suçların bedelini ödemedi

“Ne kadarı yeterli olacak? Bu saldırıların son bulması için ne boyutta bir canilik gerçekleşmesi gerekiyor?” sorularını yönelten Majed Bamya, İsrail’in tüm dünyanın ortaya koyduğu her kırmızı çizgiyi ihlal ettiğini kaydetti. Majed Bamya, İsrail’in Filistinliler için işgal, kendisi için barış ve güvenlik istediğini belirterek, bunu neden gerçekleştiremediğini de anlamadığını söyledi. İsrail’in Filistin halkını insan olarak görmediğini aktaran Majed Bamya, “Bizim sivillerimiz onlara göre daha az insan.” dedi. Majed Bamya, İsrail’in 75 yıldır işlediği suçların bedelini ödemediğini kaydederek, “İsrail, Gazze’den sonra, soykırımdan sonra hesap vermeyecekse, ne zaman verecek?” sorusunu yöneltti.

İçinizdeki insanlık duygusunu uyanmıyor mu?

Cezayir’in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, “Filistin halkının çektiği acılar işgalle başladı ve ancak işgal sona erince bitecek.” ifadelerini kullandı. Bendjama, “Eğer ekranlarınızdaki korkunç görüntüler içinizdeki insanlık duygusunu uyandırmıyorsa, o zaman sözlerin bir etkisi olmaz.” dedi. BM Güvenlik Konseyi’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Bendjama, “İşgalci gücün gönüllü olarak uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymasını beklemek manasız. İşgalci güç UAD’nin de kararlarına uymayacağını açık bir şekilde dile getirdi.” açıklamasında bulundu.