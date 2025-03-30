İsrail, Ramazan Bayramı'nda da çocukları katletti - Öldürülen çocukların üzerinde bayramlıkları vardı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk en az 20 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerini Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de vurmaya devam etti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezi ve Cibaliya bölgesi ile güneydeki Han Yunus'ta evleri, çadırları ve sivil araçları hedef aldı.

Saldırılarında 10'u çocuk 20 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öldürülen çocukların üzerinde bayramlık kıyafetleri vardı

İsrail saldırısında öldürülen çocukların üzerinde bayramlık kıyafetleri olduğu vurgulandı.

Han Yunus'un doğusundaki Absan el-Kebira bölgesine İsrail ordusuna ait tanklardan yoğun topçu atışları yapıldığı, askerlerin açtığı ateş sonucu ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde 3 sivil araca hava saldırısı düzenledi, Şucaiyye Mahallesi'ne de yoğun şekilde ateş açtı.

Savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde Filistinli "Mukbil" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'ta şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

Gazze'de Filistinliler bayram namazını İsrail'in saldırılarında yıkılan camilerin enkazında kıldı

Gazze'de 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle bayram sevinci yerini hüzne ve yıkıma bıraktı.

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, Gazzeliler tüm bu zorluklara rağmen bayram namazını kıldı.

Gazze’de yüz binlerce Filistinli, İsrail’in bombardımanı altında, enkaza dönen camiler ve evlerin arasında tekbirler getirerek bayram namazını eda etti.

Yerel kaynaklar, bayram namazı sırasında ve sonrasında birçok bölgede yoğun top atışları ve İsrail askeri araçlarından ateş açıldığını bildirdi.

Enkazın arasında bayram namazı kıldılar

Gazze kentinde binlerce Filistinli, savaşta ağır hasar gören tarihi Büyük Ömeri Camii’nde bayram namazını eda etti.

Ancak geçmiş bayramların aksine, bu yıl cami önünde ne bayram şekerleri ne de çocuklara dağıtılan hediyeler vardı. İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’nin dört bir yanında bayram coşkusu yerini hüzne bıraktı.

Namaz çıkışı Gazzeliler, savaşın sona ermesini ve barışın en büyük bayram olmasını umut ettiğini söyledi.

Evleri, camileri ve sokakları yıkılan Filistinliler, umutlarının dimdik ayakta olduğunu ve bir gün barışın geleceğine inandıklarını dile getirdi.

Han Yunus’un doğusunda namaz sırasında İsrail askeri araçlarından ateş açıldı

Güneydeki Han Yunus kentinde ise Filistinliler, doğu bölgesinden gelen sığınmacılarla birlikte bir okulda oluşturulan barınma merkezinde bayram namazını kıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus’un doğusunda namaz sırasında ve sonrasında İsrail askeri araçlarından yoğun ateş açıldı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Filistinliler, İsrail bombardımanı sonucu tamamen yıkılan el-Kassam Camii’nin enkazı üzerinde bayram namazını kıldı. Bölgedeki birçok cami ağır hasarlı olduğu için Filistinliler, hasar gören mabetlerin avlularında namaz kılmak zorunda kaldı.

Gazze’de bayram, sevinç yerine sabır ve direnişle karşılandı

Saldırıların devam etmesi nedeniyle, bayram sabahı Gazze sokaklarında ne çocuk kahkahaları duyuldu ne de geleneksel bayram kutlamaları yapıldı. Camilerin önünde bayram şekeri ve tatlı dağıtılan eski bayramlar geride kaldı.

Filistinliler, bayramı savaşın gölgesinde geçirirken, yaşanan büyük yıkıma rağmen birlik ve dayanışma içinde ayakta kalmaya çalışıyor. Bombardıman altındaki Gazze’de bayram, sevinç yerine sabır ve direnişle karşılanıyor.

Batı Şeria’daki Filistinliler, İsrail saldırıları altında bayram namazını kıldı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını, özellikle kuzeydeki mülteci kamplarına yönelik süren İsrail saldırıları altında kıldı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria’nın tüm şehir ve kasabalarında, camilerde ve açık alanlarda bayram namazını eda etti.

Cenin’de mezarlığa giden ailelere gaz bombalı müdahale

İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı’nda mezarlığa giderek yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelere gaz bombasıyla müdahale etti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırı sırasında onlarca kişi gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı. Bu saldırılarda birçok Filistinli öldürülürken, çok sayıda kişi gözaltına alındı ve bazı evler askeri karakollara çevrildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki kamplarda işgalini sürdürürken burada 100'e yakın binayı yerle bir etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 939 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

Filistin yetkilileri, bu saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’yı ilhak ederek İsrail topraklarına katma planının bir parçası olduğunu belirtiyor. Bu durumun, "iki devletli çözümün fiilen sona ermesi" anlamına gelebileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

"Filistin halkı topraklarına sahip çıkacak"

Filistin Vakıflar Bakanı Muhammed Necm, Ramallah’ta Serda Camii’nde kılınan bayram namazının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkı, İsrail’in tüm saldırı ve soykırımına rağmen bu topraklarda kök salmıştır." dedi.

Necm, Filistin halkına birlik çağrısında bulunarak, "Bu toprakları asla terk etmeyeceğiz, burası bizim vatanımız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Camii’nde yoğun İsrail önlemleri

El Halil kentindeki tarihi İbrahim Camii’nde bayram namazı, İsrail’in sıkı güvenlik önlemleri altında kılındı.

İsrail, 1994’te bir Yahudi yerleşimcinin camide 29 Filistinliyi katletmesinin ardından camiyi ikiye bölerek yüzde 63’ünü Yahudilere, yüzde 37’sini Müslümanlara tahsis etti.

İbrahim Camii, Müslümanlar için yılda yalnızca 10 gün tamamen açık tutuluyor. Bu günler arasında ramazan ayının cuma günleri, Kadir Gecesi, bayramlar, Miraç Kandili, Mevlid Kandili ve Hicri yılbaşı bulunuyor.

Batı Şeria’da şiddet tırmanıyor

İsrail, 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı saldırılardan bu yana Batı Şeria’da da Filistinlilere yönelik baskılarını artırdı.

İsrail askerleri ve gaspçı İsraillilerin saldırılarında bugüne yaklaşık 940 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 95'e yükseldi.