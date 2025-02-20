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İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesi Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi

20 Şubat 2025, Perşembe 14:14
Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesini", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde tabutlarla Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilen Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas ve Kfir Bibas'ın cenazeleri İsrail'e götürüldü.

İsrail ordusu, cenazeleri Kızılhaç ekiplerinden teslim aldığını ve bir sağlık merkezine götürülerek kimlik tespiti yapılacağını açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada "Hepsi, Siyonist işgal uçaklarının tutuldukları yerleri kasıtlı olarak bombalamasından önce hayattaydı." demişti.

Anlaşmaya göre 4 İsraillinin cenazesine karşılık 22 Şubat'ta İsrail, bir grup Filistinli esiri serbest bırakacak.

Hamas, yürütülen müzakereler kapsamında 20 Şubat'ta 4 İsrailli esirin cenazesinin Kızılhaç'a teslim edeceğini ve 22 Şubat'ta daha önce planlananın aksine 3 değil 6 İsrailli sağ esirin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Hamas'tan "esirleri İsrail öldürdü" mesajı

Hamas, teslim töreninde astığı afişlerle söz konusu esirlerin İsrail saldırılarında öldürüldüğünü vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "vampir" olarak tasvir edildiği afişte, "Savaş suçlusu Netanyahu ve onun Nazi ordusu, onları Siyonist savaş uçaklarının füzeleriyle öldürdü." ifadelerine yer verildi.

Platformda cenazelerin bulunduğu siyah tabutların yanına, esirlerin ölümüne neden olan İsrail füzelerinin yerleştirilmesi dikkati çekti.

Hamas, İsrail'in esir takasının altıncı turunda Filistinli esirleri üzerinde Davut yıldızlı "Unutmayacağı, affetmeyeceğiz" yazılı kıyafetlerle serbest bırakmasına da "Asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız... Tufan bizim randevumuzdu." yazılı pankartla yanıt verdi.

İsrail'de savaşa yeniden dönülmesini talep eden sağcı siyasilerin çağrılarına da cevap veren Hamas, platformda Arapça, İbranice ve İngilizce "Savaşın dönüşü, esirlerin tabutlarda dönüşü anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Hamas'tan "canlı dönmesini isterdik ama İsrail öldürdü" vurgusu

Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas ile askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsraillilerin naaşlarının teslim edilmesinde ölenlerin yakınlarının duygularını dikkate aldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki esirlerin canlarını umursamadığı belirten açıklamada, "İsrailli esirlerin canlarını elimizden geldiğince koruduk, onlara insanlıkla davrandık ama İsrail ordusu onları, kendilerini kaçıran kişilerle birlikte öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Siyonist İsrail ordusu, esirlerin tutuldukları yerleri bombalayarak onları öldürdü. Bu kişilerin sorumluluğu esir takası anlaşmasını birçok kez engelleyen işgal hükümetinindir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumluluktan kaçtığı dile getirilen açıklamada, "Kassam Tugayları ve direniş, esirleri ve hayatlarını korumak için elinden geleni yaptı ancak işgalci İsrail'in vahşi ve sürekli saldırıları tüm esirlerin hayatının kurtarılmasını engelledi." denildi.

Cenazeleri teslim edilenlerin yakınlarına seslenilen açıklamada, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti. Onlarla birlikte 17 bin 881 Filistinli çocuğu öldürdüler. Onların ölümünden asıl sorumlunun kim olduğunu bildiğinizi biliyoruz, çocuklarını umursamayan bir liderliğin kurbanı oldunuz."ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki esirlerin canlı olarak geri dönüşünün tek yolunun esir takası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının daha fazla İsrailli esirin ölümüne sebep olacağı kaydedildi.

İsrail basınına göre cenazeleri teslim edilen esirler ordunun 4 ay bulunduğu bölgede tutuluyordu

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, cenazeleri teslim edilen İsrailli esirler, ordunun yoğun faaliyet yürüttüğü bir bölgede tutuluyordu.

Hamas'ın İsrail bombardımanında öldüklerini duyurduğu esirlerin, İsrail ordusunun yoğun saldırılar düzenlediği ve 4 ay boyunca faaliyet gösterdiği Han Yunus'un doğusundaki bir bölgede tutulduğu ve cenazelerinin de bu bölgenin yakınından teslim edildiği aktarıldı.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki bin 135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

AA

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