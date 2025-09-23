"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsveç'te camide çıkan yangın kundaklama şüphesi ile soruşturuluyor

23 Eylül 2025, Salı 21:02
İsveç'in Kalmar kentinin Hultsfred ilçesinde bir camide çıkan yangın büyük hasara yol açarken polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

İsveç'in Dagensvastervik gazetesine açıklamada bulunan Hultsfred Acil Durum Müdürü Ulf Bowein, yangının saat 02.00'de çıktığını, iki katlı ahşap camide büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Bowein, yangın ihbarını aldıktan sonra birçok itfaiye ve kurtarma aracıyla kısa sürede camiye ulaştıklarını belirterek "Olay yerine vardığımızda o kadar şiddetli bir yangın vardı ki, pencerelerden alevler yükseliyordu. Kısa sürede cami kullanılamaz hale geldi. Camide kimse bulunmadığından ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

Hultsfred Polisinden yapılan açıklamada da caminin kundaklama sonucu yandığına dair şüphelerin bulunduğu ve olay hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

AA

