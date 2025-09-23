"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Marmara'da sıcaklıklar perşembeden itibaren 10 derece düşebilir

23 Eylül 2025, Salı 14:55
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir." dedi.

Demirhan yaptığı açıklamada, Türkiye'de haziran, temmuz, ağustosta sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de sıcaklık ortalamalarında haziranda 1,2, temmuzda 1,9, ağustosta 1,4 derece artış yaşandığını belirten Demirhan, bu aylarda yağışlarda da azalma yaşandığını kaydetti.

Dr. Demirhan, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda en yüksek artışlar gözlendiğini vurgulayarak, "Yine Marmara'da yağışlarda çok büyük bir azalma oldu. Haziran ayında da sıcaklık artışları çok yüksek oldu belli bölgelerde. Örneğin, Florya'da çok ani sıcaklık artışı gözlendi. Marmara Bölgesi, ağustos ayında da yine benzer şekildeydi." dedi.

Yaz döneminde Türkiye ve Marmara Bölgesi'nin yüksek basıncın etkisi altında kaldığını anlatan Demirhan, bu durumun sıcaklıkları artırdığını ifade etti.

Dr. Demirhan, bu yıl Marmara Bölgesi'nin kuraklık altında kaldığını, özellikle Trakya bölgesinde kuraklığın yoğun olarak hissedildiğini kaydetti.

Kuraklığın farklı aşamaları olduğuna dikkati çeken Demirhan, "Kuraklığın belli fazları var. Meteorolojik kuraklık, arkasından hidrolojik kuraklık, sonrasında tarımsal, arkasından sosyoekonomik kuraklık gelir." dedi.

Dr. Demirhan, yağışların olmaması durumunda hidrolojik, tarımsal ve sosyoekonomik kuraklığın ortaya çıkabileceğini belirterek, "Ülkemiz kurak bir sürece doğru girebilir 2030 yıllarına kadar. Şu anda çok kurak bir süreçteyiz." diye konuştu.

"Marmara'da sıcaklıkların 10 derece düşme ihtimali var"

Marmara Bölgesi'nde geçen yıl kar yağışının beklenen seviyelerde olmadığını belirten Demirhan, bu yıl da kar yağışlarının ortalamanın altında, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde olmasının beklendiğini vurguladı.

Dr. Demirhan, önümüzdeki haftalarda Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda düşüş yaşanmasının beklendiğinin altını çizerek, "Marmara'da şu anda sıcaklıkların 24-25 dereceler civarında olduğunu düşünürsek neredeyse 10 derecelik düşüş olma ihtimali var. Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var. Yağışlar 4 Ekim’e kadar devam edebilir. Bununla sıcaklıkların düşmesini bekliyoruz. Bunun için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük takip edilmesi gerekiyor. " ifadesini kullandı.

Uzun vadede Türkiye ve Marmara Bölgesi'ndeki yağışlarda bir azalma trendi olduğunu aktaran Demirhan, "Bunun yanında sıcaklıklarda artış bekleniyor. Bunun yanı sıra kar yağışlarında da toplam kar yağışlarında da azalma olma ihtimali çok yüksek. Hatta 2 ila 5 milimetre arasında bir azalma olma ihtimali çok yüksek." şeklinde konuştu.

