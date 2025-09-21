Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından başkan adayları ve kongre üyeleri, seçim sonuçlarını Chobani Stadı'nda bekledi.

49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Sonuçların açıklanması için Sadettin Saran ve Ali Koç, kürsüye birlikte yürüdü.

Fenerbahçe'nin 38. başkanı Sadettin Saran

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy verdi.

Saat 10.00'da başlayıp 17.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar sayıldı.

Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu, Sadettin Saran'ın 12 bin 325 oyla Ali Koç'u geride bırakarak başkanlık yarışını kazandığını duyurdu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Ali Koç'un sandığından Saran çıktı

Olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37. sandıkta oylarını kullandı.

Ali Koç'un oy kullandığı sandıkta Sadettin Saran 259 oy alırken, Ali Koç'a ise 257 oy çıktı.

Saran'ın oy kullandığı 37. sandıktan da Sadettin Saran zaferle ayrıldı. Kongre üyeleri Saran'a 277, Koç'a ise 226 oy verdi.

Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Yönetim kurulu

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

Sadettin Saran, birçok sektörde faaliyet gösteren Saran Holding'in sahibi

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964'te ABD'de dünyaya geldi. 4 erkek kardeşin en büyüğü olan Sadettin Saran, aslen Kırıkkale Keskin'lidir.

Eğitim hayatını Türkiye'de geçiren Saran, 1984-1985 yıllarında Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığını yaptı ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu bursuyla ABD'de bulunan Kentucky Üniversitesi’nde master yapan Saran, makine mühendisliği üzerine masterın ardından Arkansas’ta bulunan Ensco Environmental Services'te çalışmaya başladı.

1988'de Türkiye'ye dönen Sadettin Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yaptı.

Saran, mevcut şirketlerinin temellerini ise 1989 yılında Saran International'ı kurarak attı. ESPN, Lockheed Martin gibi şirketlerin temsilciliklerini üstlenen Saran, yayıncılık sektörüne adım attı.

Saran Holding; medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları, savunma sanayi alanlarında faaliyet gösteriyor.

Yöneticilik dönemi

Fenerbahçe'de 2001 yılında gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurula Aziz Yıldırım tek aday olarak girerken, Sadettin Saran da ilk kez sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna dahil oldu.

Görevde olduğu süre içinde futbol şube sorumluluğu da yapan Sadettin Saran, 2003 yılında ise istifa ederek yönetim kurulundan ayrıldı.

2004 yılında Almanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden Borussia Dortmund'un hisselerini alarak kulübe ortak olan Saran, hisseleri 2005 yılında sattı.

"İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız"

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda sandıktan zaferle ayrılarak sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olan Sadettin Saran, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Chobani Stadı'nda seçim sonuçlarının açıklanması için Kongre Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu kürsüye gelirken, başkanlık için yarışan Sadettin Saran ve Ali Koç da Mosturoğlu'nun yanında yer aldı.

Seçimden zaferle ayrılan Sadettin Saran, ortaya çıkan sonuçların camiaya birlik mesajı verdiğini belirtti.

Birlik ve beraberliği sağlamanın en önemli görevleri olduğunun altını çizen Saran, şunları söyledi:

"Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç, 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik içinde olsun. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah şampiyonluk kupasını 3 başkan beraber kaldırırız. Biz bu birliği sağlarsak bundan sonra düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik ve beraberliği sağlayalım."

Ali Koç: "Hepimiz aynı gemideyiz"

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, "Hepimiz aynı gemideyiz." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün kongresinde resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kaybeden Koç, Chobani Stadı'nda kürsüye geldi.

Aynı gemide olduklarını belirten Koç, şunları kaydetti:

"Bir kez daha seçim nasıl yapılır gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolunuz açık, şansınız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil dışarıda aramanın zamanı. Seçimin sonuçları hayırlı olsun. Başkanın etrafında kenetlenme zamanı, sağ olun var olun."