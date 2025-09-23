Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta da 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Monako Prensi 2. Albert, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Malta Başbakanı Robert Abela, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Fransa da Filistin Devleti'ni resmen tanıdı - Filistin: Tarihi ve cesur bir karar

Slovenya: Filistin Devleti'ni tanıyan ülkeleri destekliyoruz; memnuniyet duyuyoruz

Kanada, Avustralya ve İngiltere; 'Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladı

Filistin: Yarın tarihi bir güne tanık olacağız

10 ülke daha 'Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurmaya hazırlanıyor

ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

Filistin Devleti'ni tanıma kararının İsrail ve Filistin arasında "faydalı müzakerelerin" yürütülmesine olanak sağlayacağını kaydeden Macron, sahadaki şiddet döngüsünü kıracak ve her taraf için barış ve güvenlik sağlayacak bir mekanizmanın hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Monako

Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu dile getiren 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi.

2. Albert, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurguladı.

Barışın, ufukta belirsiz bir umut olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen 2. Albert, iki devletli çözümün, kalıcı istikrara giden yolu açacağını ısrarla savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Belçika

Belçika'nın her zaman iki devletli çözümü savunduğunu ve New York Bildirgesi'nin imzacıları arasına katılarak bu kararlılığını bir kez daha teyit ettiğini belirten De Wever, ülkesinin bu duruşu Gazze'ye gönderdiği insani yardımlarla da gösterdiğini söyledi.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerine de değinen De Wever, "Filistin Devleti" olasılığını canlı tutma gerekliliğini doğrulayan uluslararası bir yanıtın olmaması durumunda, iki devletli çözüm imkanının kaybedilmesinden endişe duyulduğuna işaret etti.

De Wever, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) da dahil olmak üzere bir dizi İsrailli bakanın, Filistin Devleti'nin asla var olmayacağı yönündeki son açıklamaları, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma hakkını ve ihtiyacını yeniden teyit etmek için ilave bir nedendir. Bu nedenle Belçika, Filistin Devleti'nin tanındığını duyuran ülkeler grubuna katılarak bugün dünyaya güçlü bir siyasi ve diplomatik mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Lüksemburg

Lüksemburg'un barışın bir parçası olarak konferansta bulunduğunu ifade eden Frieden, "Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır." dedi.

Frieden, iki devleti çözümü desteklediklerini anımsatarak, "Önümüzdeki yol kolay olmayacak. Bu tanımanın tek başına yeterli olacağını iddia etmiyoruz ancak kaybedilen siyasi ufka ivme kazandırmaya katkıda bulunacağını umuyoruz." diye konuştu.

Barışın adım adım, tuğla tuğla inşa edildiğini belirten Frieden, "Bu tanıma kararımız yaslı ailelere bir mesaj, çocuklara ve hala vazgeçmemiş olanlara bir umut olsun." ifadelerini kullandı.

Malta

Başbakan Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi.

Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde İsrail hükümetlerinin de acil sorumlulukları var. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimci işgali ve beraberindeki şiddet de derhal durdurulmalıdır. Gazze'de açlık yaşanıyor ve acınası miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan aç sivillerin ölümlerine izin verilemez."

Norveç, Filistin Devleti'ni tanıyan ülkelerin bu kararını memnuniyetle karşıladı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konferansta yer almasına izin verilmemesini "adaletsizlik" şeklinde değerlendiren Store, ABD'nin Filistin heyetine vize vermemesi nedeniyle toplantıya video bağlantısıyla katılmak durumunda kalan Abbas'ın asil bir duruş sergilediğini söyledi.

Store, toplantının Filistin Devleti'nin tanınması açısından "tarihi bir zirve" olduğunu belirterek, "Gazze'deki durum felaket. Filistin halkı kendi kaderini tayin etme hakkına sahiptir. Bu nedenle Norveç geçen yıl İspanya, İrlanda ve Slovenya ile birlikte Filistin Devleti'ni tanıdı. Geçen yıl, bu hafta ve bugün açıklanan tanıma kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Ülkesinin Filistin'e destek vermeye devam edeceğini aktaran Store, BM'nin 80 yıldır milletlerin ailesi olduğunu ve Filistin'in de bu ailenin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.