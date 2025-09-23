Füze menzilini düşürme şartı, nükleer müzakereleri olumsuz etkiledi

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 Eylül 2025, Salı 20:59
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin "füze menzilini 500 kilometrenin altına düşürme" şartı koşmasının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ve Batılı ülkelerle müzakerelerde neden ilerleme kaydedilemediğini anlattı.

Laricani, "ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır." dedi.

İran'ın müzakereden kaçınmadığını belirten Laricani, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek snapback mekanizmasının yürürlüğe girmesi için girişimlerde bulunan 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Almanya ve Fransa) çabalarını eleştirdi.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyeti olan balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeli bulunan İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bazı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor.

