ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Afganistan: Trump'ın çağrısını kesin bir dille reddediyoruz; Bagram Üssü'nü geri vermeyeceğiz!

23 Eylül 2025, Salı 20:24
Afganistan yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nün devredilmesine yönelik çağrısını kesin bir dille reddederek, üssün Afganistan'ın ayrılmaz parçası olduğunu ve hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılamayacağını bildirdi.

Trump, Afganistan'ı da tehdit etti: 'Bagram Hava Üssü'nü geri vermezse, kötü şeyler olacak'

 

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, "Bagram Hava Üssü'nün ABD'ye geri verilmemesi halinde kötü şeyler olacak" tehdidinde bulunan Trump'a yanıt verdi.

Bagram'ın ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu ve pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayan Mücahid, ülke topraklarının yabancıların kontrolüne geçmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çi

Trump'ın "Afganistan yönetimiyle Bagram'ın devri üzerine pazarlık ettikleri" iddiasına karşı Mücahid, ABD ile yapılan görüşmelerin sadece mahkum takası, diplomatik ilişkiler ve ekonomik yatırımlar üzerine olduğunu, Bagram'ın hiçbir şekilde gündeme gelmediğini kaydetti.

"Bagram ne Çin'e ne ABD'ye ne de başka bir güce ait olabilir"

Diğer devletlerle dengeli ve ekonomi odaklı ilişkiler kurmak istediklerini söyleyen Mücahid, ülkesinin hiçbir şekilde büyük güçler arasındaki çatışmaların sahası olmayacağını vurguladı.

Mücahid, "Bagram ne Çin'e ne ABD'ye ne de başka bir güce ait olabilir. Bizim için diğer topraklarımızdan farkı yoktur." dedi.

Afganistan'ın ABD ile iyi ilişkiler kurmaya hazır olduğunu ancak Washington yönetiminin yaklaşımının bu süreçte belirleyici olacağını dile getiren Mücahid, "Akılcılığa, diplomasiye ve ekonomik işbirliğine önem verdikleri takdirde iyi ilişkiler geliştirmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Bagram planı

ABD Başkanı Trump, 18 Eylül'de, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 2001'de Afganistan'ı işgalinin ardından ülkede konuşlandıkları en büyük askeri üs Bagram'ı geri almak istediklerini söylemişti.

Afganistan yönetimiyle konu üzerine pazarlık ettikleri imasında bulunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması." demişti.

Trump, 20 Eylül'de de ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki açıklamasında, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak." ifadesini kullanmıştı.

Joe Biden yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı bırakarak Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.

