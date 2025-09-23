Kanal İstanbul’un bilirkişi raporu tamamlandı

Kanal İstanbul projesine ilişkin “ÇED olumlu” kararına karşı açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

19’u profesör, 1’i doçent olmak üzere toplam 21 uzman tarafından hazırlanan 400 sayfalık rapor, Danıştay 4. Dairesi’ne sunuldu. Raporda, projenin ciddi çevresel ve sismik riskler taşıdığı, su kaynaklarının geri dönülemez şekilde zarar görebileceği ve kültürel varlıkların yok olabileceği ifade edildi. Bilirkişi heyeti, ÇED kararının afetler, deprem, tsunami, ekosistem etkileri, kültürel varlıkların korunması ve kamulaştırma gibi başlıklarda yetersiz olduğunu belirterek, kararın teknik ve bilimsel açıdan uygun olmadığı sonucuna vardı. İstanbul - Anka

