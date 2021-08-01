İtalya’da 800 yangın

İtalya, Sicilya adası başta olmak üzere güney bölgeleri, orman ve kırsal alanlarda çıkan 800’ü aşkın yangınla mücadele ediyor.

Ülke genelinde ormanlık ve makilik alanlarda çıkan yangınları söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor. Dünden bu yana 250’si Sicilya’da, 130’u Puglia ve Kalabriya’da, 90’ı Lazio’da, 70’i de Kampanya bölgesinde olmak üzere 800’ü aşkın yangına müdahalede bulunuldu. Ülke basınında, ‘Güney İtalya yanıyor’ başlıklarıyla çıkan haberlerde, Sicilya’daki yangınların yavaşlamadığı, aksine rüzgarın da etkisiyle pek çok noktada sürdüğü belirtildi. Ülkede geçen hafta sonu da Sardinya adasının batısındaki Oristanese kırsalında 20 bin hektar arazi yanmış, 1500 kişi yerinden olmuştu.

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