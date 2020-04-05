"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı: Düşüş başladı

05 Nisan 2020, Pazar 20:15
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 günde ölenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı. 

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 91 bin 246’ya ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948’e yükseldiğini aktardı. 

Borrelli, dün 20 bin 996 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 819’luk artışla 21 bin 815’e çıktığını kaydetti. 

Ölü sayısının son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887’ye yükseldiğini açıklayan Borrelli, bu sayının "19 Mart’tan sonra kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı" olduğunu vurguladı. 

Borrelli, yoğun bakımda tedavi gören sayısınadaki artışta son 2 gündür gerileme görüldüğüne ve bunun önemli olduğuna dikkati çekti.

Borrelli, bugün 2 bin 972 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 2 bin 886, cuma 2 bin 339, perşembe 2 bin 477, çarşamba 2 bin 937, 31 Mart salı günü ise 2 bin 107 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 691 bin 461 kişiye test yapıldı. 

"Düşüş başladı"

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, yeni Kovid-19 vakalarına ilişkin veri eğrisinin bir süredir plato çizdiğini ve ölü sayısında olduğu gibi bunda da düşüşün başladığını vurguladı. 

Brusaferro, bu verilerin devam etmesi durumunda, karantina tedbirlerinin kademeli gevşetileceği 2. faza geçmeye ve hastalığın yayılmasını nasıl düşük tutabilecekleri yönünde düşünmeye başlayabileceklerini de kaydetti. 

Lombardiya’da ölüm sayısında gerileme yaşanıyor

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya’da Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, bölgede maskesiz dışarı çıkılmasını yasaklarken, yarından itibaren 3,3 milyon maskenin dağıtılacağını açıkladı. 

Lombardiya Bölgesel Yönetiminin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera, dün 345 kişinin öldüğünü, bugün ise bu sayının 249'a gerilediğini kaydetti. 

Gallera, bölgelerinde en çok vaka ve ölümün olduğu Bergamo ve Brescia’daki durumun durağanlaştığını, buna karşı Milano’daki artış sinyalinin endişeye yol açtığını kaydetti. 

Başbakan Conte’den "Evde kalmaya devam" mesajı 

Ülkede, 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerine ilişkin NBC News’a demeç veren Başbakan Giuseppe Conte, vatandaşlarından olabildiğince evde kalmalarını istedi.

Karantinanın ne zaman biteceğini söyleyemeyeceğini vurgulayan Conte, şunları kaydetti:

"Bilim kuruluyla göstergeleri inceliyoruz. Acil bir durumla mücadele ediyoruz, buna yanıtımız mükemmel olmayabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Tedbirlerimizin geçerliliği, Dünya Sağlık Örgütünce da tanınıyor ve aldığımız sonuçlar iyi yolda olduğumuzu ortaya koyuyor."

AA

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağlık Bakanı Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 1000'i geçti

    İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı: Düşüş başladı

    Sağlık Bakanlığı son gelişmeleri paylaştı

    Çin 4 milyar maske ihraç etti, 1.4 milyar dolar kazandı

    İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi

    Kovid-19 hastası olan eski Libya Başbakanı öldü

    'Ekonomik krize karşı tüm ülkeler işbirliği yapmalı'

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 8 bin 500'ü geçti

    Ateş Kara: Aşı denemesi hayvanlar üzerinde başarılı oldu

    Gelecek Partisi, yeni infaz düzenlemesine itiraz etti

    Bulgaristan Başbakanı: Milletvekilleri maaşları dondurulacak

    İran'da 100 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu edildi

    İran’da alışveriş merkezleri hastaneye dönüştürülüyor

    Askerden ilginç önlem

    Toyota CEO'su: Elimizdeki araç sayısı 300-400 adet

    Tekirdağ'da karantina süresi dolan vatandaşlar tahliye ediliyor

    Cezayir'den getirilen 160 kişi Söke'de karantinaya alındı

    Meteoroloji'den çok sayıda bölgeye yağış ve fırtına uyarısı

    86 yaşındaki virüs hastası iyileşti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dualar yerine âh’lar ulaşınca...
    Fatih Yokuş

    Koronavirüse yakalandım
    Genel

    Korona dünya için büyük bir imtihan
    Halil ELİTOK

    Koronavirüs ve Dabbetü’l-Arz
    Adnan NACİR

    Rabbim affetsin, milletim “Bağışlasın”
    Ahmet BATTAL

    Devletin içindeki o kafanın içindeki devlet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Konuş korona söz senin!
    Sadettin Önal

    Kurt, tren ve korona
    Genel

    İnsanlar eşitlik ve adalet bekliyor
    Genel

    3 ay elektrik ve doğalgaz ücreti istemeyin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.