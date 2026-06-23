'Sürecin yüzde 85’i gerçekleşti'

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, çözüm sürecine ilişkin kulisleri aktardı. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin olarak “tıkanıklık ve duraksama” iddiaları gündemdeyken konuyla ilgili kulislerde konuşulanlar dikkat çekti.

Sürecin yüzde 85’inin tamamlandığı ve sahadan gelecek raporlarla ilerleneceği kaydedilirken yaz bitmeden, Meclis tatile girmeden yasaların çıkartılacağı iddia edildi. Çekirge konuya ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, “Yaz bitmeden yasaların çıkartılmasını bekliyorum. Partiler arasında böyle bir konsensüs de oluşmuş durumda. Yaz ayları neden önemli? Çünkü süreç uzadıkça provokasyona açık hale gelebilir. Dahası örgüt elemanlarının silah bırakma ve teslim olma süreci yaz aylarında daha kolay olacak” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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