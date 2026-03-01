"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR

"İran halkı için yeni bir umut doğdu ancak bu bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirir"

01 Mart 2026, Pazar 16:05
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında ölmesi hakkında "İran halkı için yeni bir umut doğduğu ancak bunun bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiği" değerlendirmesini yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hamaney'in öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

"Hamaney'in ölümüyle İran halkı için yeni bir umut doğdu. Geleceğin İran halkı tarafından sahiplenilip şekillendirilmesini sağlamalıyız." ifadelerini kullanan von der Leyen, bunun aynı zamanda bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirdiğini ve bölgeyi şiddet sarmalına sürükleyebileceğini bildirdi.

Von der Leyen, istikrar ve güvenliği sağlamak için bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını kaydetti.

Bu kapsamda Ürdün Kralı 2. Abdullah'la telefonda görüştüğünü bildiren von der Leyen, Amman'ın önemli bir aktör olduğunu ve gelecekte de önemli rol oynayacağını ifade etti.

"Farklı bir İran'a giden açık bir yol var"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Hamaney'in ölümünün ülke tarihinin "belirleyici anlarından" olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonra ne olacağı belirsiz. Ancak artık halkının daha fazla özgürlükle şekillendirebileceği farklı bir İran'a giden açık bir yol var." açıklamasını yaptı.

Kallas ayrıca, ABD-İsrail saldırılarının ardından gerçekleşen İran misillemelerinden en fazla etkilenen ülkeler de dahil olmak üzere bölgedeki ortaklarla temas halinde olduklarını bildirdi.

AA

