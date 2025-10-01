"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Gazze’de üçüncü cephe: Sosyal medya

Necati Bilici
01 Ekim 2025, Çarşamba
Batı Kudüs'teki etkinlikte konuşan Netanyahu; ”Batı dünyasının ve ABD'nin sosyal medyası aracılığıyla İsrail'e bir saldırı düzenlendiğini, müttefiklerinin desteğini aşındırmayı hedefleyen "kuşatma kampanyası" yürüttüğünü, birkaç ülke tarafından organize edilen bu kuşatmadan kurtulmak için birkaç şey yapılması gerektiğini“ iddia etti. (15.09.25, Aydınlık, Emre Kaya)

Gazze’de yaklaşık iki yıldır devam eden soykırımda halkın maruz kaldığı bombalanma ve açlık olayları basın mensuplarınca sosyal medya aracılığı ile dünyaya servis edilmektedir. İşte soykırıma ait görüntülerin sosyal medya aracılığı ile yayılması Batı ve İslâm dünyasında İsrail’in barışçıl söylemlerini etkisiz kılarak sanal âlemde ablukaya alıyor. Sosyal medya bu savaşın üçüncü cephesi hâlini alıyor.  

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal paylaşım ve haberleşme ağlarında Filistinlilere destek içeren 38.8 milyon gönderi engellendi. Engellenen gönderiler arasında Türkiye’deki kullanıcılar tarafından yayınlananların oranı yüzde 1.5’i buluyor. (13.04.25, Yeni Şafak) 

Algoritmik bastırma ile içerikler gösterilmiyor

Soykırım videolarının sosyal medya aracılığı ile tag (#) kullanılarak paylaşılması küresel kamuoyu oluşturma, hikâye anlatımında empati, baskı ve boykot kampanyalarına dönüşerek çağın dijital protestosu hâlini alıyor. Böylelikle kullanıcı, farklı dilde olan binlerce takipçisine soykırımı anlatabiliyor. Ülkemizde #GazzeİçinSesVer, #FreePalestine, #GazzeUnderAttack en çok kullanılan tag’ler arasında yer alıyor. 

Savaşın üçüncü cephesinde, İsrail Muafiyet Komitesi; Haziran ayında devlet reklam ajansı Lapam'ın Google, X, Outbrain ve Teads ile birlikte 50 milyon dolar değerinde kamuoyu bilgilendirme kampanyaları yürütme başvurusunu onayladı. Lapam'ın geçen yıl 2 bin reklama sponsor olduğu, bunların 900'ünün yurt içi izleyicilere, bin 100'ünün ise seçili ülkelerdeki uluslararası izleyicilere yönelik olduğu belirtildi. Reklam ajansı, 1 Ocak - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında 4.000'den fazla reklam yayınladı ve bunların yarısı uluslararası hedef kitleye yönelikti. İsrail, özellikle Gazze'deki kıtlığı inkar etmek için bu kampanyaları kullanıyor ve "kuşatma altındaki bölgede bir nevi normallik görüntüsü" veriyor. (18.09.25, Time Türk) 

Tirajı yüksek Batı ve İslâm medyasında soykırım ile ilgili haberler sür manşetlerden orta sayfalara taşınmış durumda. Sessizlik suçu işleyen batı medyası, İsrail kaynaklarında alınan haberleri yayınlamakla nötr veya teknik ölüm ayrıca hastanelerin bombalanmasını ‘sığınak’ gibi söylemlerle sorumluluk dışı bir meşrutiyet kazandırma çabasındadır. İsrail son zamanlarda üçüncü cephe kahramanlarını şehit etmekte 1M+ takipçisi bulunan sosyal medya hesap sahiplerini susturarak soykırımın yayılmasını engellemeye çalışmaktadır. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas savaşında yaklaşık 192 gazeteci öldürüldü. 

Bu satırlar yazılırken ABD Başkanı, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'u devralması planlanan Amerikan konsorsiyumunda yer alacak ortakları açıkladı. Bir nevi sosyal medya ablukasından kurtulmak için yapılacak birkaç şeyden biri gibi... Belki de sırada Gazze’de şehit edilen gazetecilerin çoğunluğunun haber akışını sunan Katar merkezli El Cezire olacaktır.      

Üçüncü cephede, soykırıma ait paylaşılan her bir video #davutuntaşları olarak etki ediyor. Bir gözünü kapatan Câlût misali Batı ittifakına karşı. Haliyle boykota uymanın yanında savaşın acılarını da paylaşmak ümidiyle. Haydi, bir taş da sen at!

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gençlere kumar tuzağı

    İspanya, İsrailli bir şirketle olan 6,6 milyon avroluk sözleşmeyi de feshetti

    Yaşları 4 ila 6 arasındaki 2 çocuk "casusluk" iddiasıyla İsrail tarafından gözaltına alındı

    İzmir'de 8 Eylül'deki saldırıda yaralanan polis Ömer Amilağ, hastanede şehit oldu

    Yavuz Bülent Bakiler, ebedi yolculuğuna memleketi Sivas'tan uğurlandı

    Gazze Planı, Mısır ve Katar tarafından Hamas'a iletildi

    Trump: Gazze planına cevap vermek için Hamas'ın 3-4 günü var

    Süre uzatılmayacak: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim

    İnsanlık Filosu, insanlık düşmanı İsrail'in "müdahale hattı"na yaklaşıyor: 24 ila 48 saatlik süre "kritik"

    Galatasaray, Liverpool'u ağırlıyor

    Sivas’ta yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 23 kişi yaralandı

    Aksaray'da trafik kazası: 2 asker şehit oldu, 1 kişi vefat etti

    Gazze planına dünya ne dedi?

    Endonezya'da okul binası çöktü: 1 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.