Gazze’de üçüncü cephe: Sosyal medya

Batı Kudüs'teki etkinlikte konuşan Netanyahu; ”Batı dünyasının ve ABD'nin sosyal medyası aracılığıyla İsrail'e bir saldırı düzenlendiğini, müttefiklerinin desteğini aşındırmayı hedefleyen "kuşatma kampanyası" yürüttüğünü, birkaç ülke tarafından organize edilen bu kuşatmadan kurtulmak için birkaç şey yapılması gerektiğini“ iddia etti. (15.09.25, Aydınlık, Emre Kaya)

Gazze’de yaklaşık iki yıldır devam eden soykırımda halkın maruz kaldığı bombalanma ve açlık olayları basın mensuplarınca sosyal medya aracılığı ile dünyaya servis edilmektedir. İşte soykırıma ait görüntülerin sosyal medya aracılığı ile yayılması Batı ve İslâm dünyasında İsrail’in barışçıl söylemlerini etkisiz kılarak sanal âlemde ablukaya alıyor. Sosyal medya bu savaşın üçüncü cephesi hâlini alıyor.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal paylaşım ve haberleşme ağlarında Filistinlilere destek içeren 38.8 milyon gönderi engellendi. Engellenen gönderiler arasında Türkiye’deki kullanıcılar tarafından yayınlananların oranı yüzde 1.5’i buluyor. (13.04.25, Yeni Şafak)

Algoritmik bastırma ile içerikler gösterilmiyor

Soykırım videolarının sosyal medya aracılığı ile tag (#) kullanılarak paylaşılması küresel kamuoyu oluşturma, hikâye anlatımında empati, baskı ve boykot kampanyalarına dönüşerek çağın dijital protestosu hâlini alıyor. Böylelikle kullanıcı, farklı dilde olan binlerce takipçisine soykırımı anlatabiliyor. Ülkemizde #GazzeİçinSesVer, #FreePalestine, #GazzeUnderAttack en çok kullanılan tag’ler arasında yer alıyor.

Savaşın üçüncü cephesinde, İsrail Muafiyet Komitesi; Haziran ayında devlet reklam ajansı Lapam'ın Google, X, Outbrain ve Teads ile birlikte 50 milyon dolar değerinde kamuoyu bilgilendirme kampanyaları yürütme başvurusunu onayladı. Lapam'ın geçen yıl 2 bin reklama sponsor olduğu, bunların 900'ünün yurt içi izleyicilere, bin 100'ünün ise seçili ülkelerdeki uluslararası izleyicilere yönelik olduğu belirtildi. Reklam ajansı, 1 Ocak - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında 4.000'den fazla reklam yayınladı ve bunların yarısı uluslararası hedef kitleye yönelikti. İsrail, özellikle Gazze'deki kıtlığı inkar etmek için bu kampanyaları kullanıyor ve "kuşatma altındaki bölgede bir nevi normallik görüntüsü" veriyor. (18.09.25, Time Türk)

Tirajı yüksek Batı ve İslâm medyasında soykırım ile ilgili haberler sür manşetlerden orta sayfalara taşınmış durumda. Sessizlik suçu işleyen batı medyası, İsrail kaynaklarında alınan haberleri yayınlamakla nötr veya teknik ölüm ayrıca hastanelerin bombalanmasını ‘sığınak’ gibi söylemlerle sorumluluk dışı bir meşrutiyet kazandırma çabasındadır. İsrail son zamanlarda üçüncü cephe kahramanlarını şehit etmekte 1M+ takipçisi bulunan sosyal medya hesap sahiplerini susturarak soykırımın yayılmasını engellemeye çalışmaktadır. Gazetecileri Koruma Komitesi'ne (CPJ) göre, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas savaşında yaklaşık 192 gazeteci öldürüldü.

Bu satırlar yazılırken ABD Başkanı, veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan sosyal medya platformu TikTok'u devralması planlanan Amerikan konsorsiyumunda yer alacak ortakları açıkladı. Bir nevi sosyal medya ablukasından kurtulmak için yapılacak birkaç şeyden biri gibi... Belki de sırada Gazze’de şehit edilen gazetecilerin çoğunluğunun haber akışını sunan Katar merkezli El Cezire olacaktır.

Üçüncü cephede, soykırıma ait paylaşılan her bir video #davutuntaşları olarak etki ediyor. Bir gözünü kapatan Câlût misali Batı ittifakına karşı. Haliyle boykota uymanın yanında savaşın acılarını da paylaşmak ümidiyle. Haydi, bir taş da sen at!