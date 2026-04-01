Kiliseye izin var, Mescid-i Aksa kapalı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kıyamet Kilisesi’nde sınırlı şekilde ibadete izin verildiğini açıklarken, yaklaşık bir aydır kapalı tutulan Mescid-i Aksa’ya giriş yasağının sürdüğünü duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Latin Patriği ile koordinasyon halinde yapılan değerlendirme sonucu kilisede kısıtlı ibadete onay verildiği belirtilirken, kısıtlamaların detaylarına yer verilmedi. Aynı açıklamada “güvenlik” gerekçesi öne sürülerek Mescid-i Aksa ile Burak (Ağlama) Duvarı’nın ibadete kapalı kalmaya devam edeceği ifade edildi. İsrail’den provokasyon İran, Kuveyt’teki tuzdan arındırma tesisine saldırının, “İran’ı suçlamak amacıyla” İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, Kuveyt’teki deniz suyunu tuzdan arındırma tesisine saldırıyla ilgili açıklama yayınladı. Zülfikari, İran’ın saldırıyla ilgisi olmadığını ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilen “sahte bayrak” saldırısı olduğunu ifade etti. AA

