"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Kiliseye izin var, Mescid-i Aksa kapalı

01 Nisan 2026, Çarşamba 09:40
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kıyamet Kilisesi’nde sınırlı şekilde ibadete izin verildiğini açıklarken, yaklaşık bir aydır kapalı tutulan Mescid-i Aksa’ya giriş yasağının sürdüğünü duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Latin Patriği ile koordinasyon halinde yapılan değerlendirme sonucu kilisede kısıtlı ibadete onay verildiği belirtilirken, kısıtlamaların detaylarına yer verilmedi. Aynı açıklamada “güvenlik” gerekçesi öne sürülerek Mescid-i Aksa ile Burak (Ağlama) Duvarı’nın ibadete kapalı kalmaya devam edeceği ifade edildi. 

İsrail’den provokasyon

İran, Kuveyt’teki tuzdan arındırma tesisine saldırının, “İran’ı suçlamak amacıyla” İsrail tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay Zülfikari, Kuveyt’teki deniz suyunu tuzdan arındırma tesisine saldırıyla ilgili açıklama yayınladı.  Zülfikari, İran’ın saldırıyla ilgisi olmadığını ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirilen “sahte bayrak” saldırısı olduğunu ifade etti. 

 

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    2.04.2026 13:23:30

    Merhum şehit başbakan MENDERES,merhum milletin hizmetkarı DEMİREL ve bilhassa DEMİREL'e iftira atan,hayasızca sözler sarfeden ve din adına bunu yaparak şimdi siyonist katillere her trülü destek verenlere hatırlatıyoruz. Sizde DEMİREL kadar islama ve müslümana saygı,sevgi,muhabbet ve hizmet yok.Zira sizin üzerinizde SURİYE,FİLİSTİN gibi belde-i islamda katledilen 2 milyonu aşkın masumun kanının ve canının suçu var.

  • S.topuz

    2.04.2026 01:29:59

    😭🌍😭🕋😭🇹🇷😭🇮🇷😭🇵🇸😭Gerçek bir "DÜNYA BARIŞI"ndan bahsediyorsak eğer;Saldırgan,Tehditkâr,İşgalci, HUKUK tanımayan ve savunmasız ve Suçsuz binlerce Sivilleri, Çocukları, Bebeleri ve Dedeleri, Kadınları, bağları, bahçeleri, yuvaları, hayvanâtı ve nebâtâtı,kutsal mekânlarını,su memba'larını bombalayıp,acımasızca katledenleri ve yaptıklarıyla pişman olmayıp, aksine GURUR duyanları, velhâsıl İSRAİL'i (A.B.D.?)ve gerekirse ORTA DOĞUNUN TAMÂMINI, acele silâhsızlandırın! Silâhsızlandırın ki, Orta Doğu'ya ve Mavi DÜNYA'MIZA HUZUR, REFÂH ve GERÇEK BARIŞ gelebilsin. Bu gün orta Doğu, yarın başka bir YER!? Kim bilir, garantisi var mı? Yok?! Aksi halde KIYÂMETE kadar bu huzursuzluk devâm eder. HUZUR ve BARIŞ isteyenler bir ve berâber hareket etmeli, "ULUSLAR ARASI BARIŞ GÜÇLERİ" ne işe yarar? İşte; tam da böyle riskli bölgeler için!Zalim ve Kâtiller içinyaşasınCEHENNEM,😭🙌🌹🤲🌹♥️🌙☝️🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋😭🇺🇦😭🇷🇺😭🇹🇷😭🇮🇷😭🇵🇸😭🇵🇸😭

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

📷

En Çok Okunanlar

Genel

Genel

Genel

Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.