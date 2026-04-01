Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هُوَنڭ كشف ايتديگى سرِّ توحيد پك قطعى و بديهى بر صورتده كفرِ مطلقى قيرييور. حتّى بر قسمنده هيچ بر وسوسه و شبهه بيراقمييور. Nurdan Katreler Hüve’nin keşfettiği sırr-ı tevhid pek kat’î ve bedihî bir surette küfr-ü mutlakı kırıyor. Hatta bir kısmında hiçbir vesvese ve şüphe bırakmıyor. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 398

