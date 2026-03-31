"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Orta Doğu'daki askeri varlığını artırma kararı aldı

31 Mart 2026, Salı 21:25
Orta Doğu ülkelerine ziyarette bulunan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bölgedeki 4 ülkede askeri ekipman ve personel varlığını artırma kararını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Healey, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerinde Orta Doğu ülkelerini hedef alması karşısında bölgeye savunma amaçlı askeri takviye yapacaklarını belirtti.

Orta Doğu ülkelerinde resmi temaslarda bulunan Healey, Katar'daki üslerde bulunan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) bağlı Eurojet Typhoon savaş uçaklarının görev süresini uzattıklarını söyledi.

Healey, bu uçakların bölge ülkelerini hedef alan İran füzelerini ve dronlarını önlemekte önemli bir rol üstlendiğini de kaydetti.

Suudi Arabistan'a ise Sky Sabre hava savunma sistemi konuşlandıracaklarını aktaran Healey, bu kapsamda radar kontrol merkezi, füze fırlatma araçları, top bataryası ve sistemleri kurup işletmek üzere ekiplerin bir hafta içinde bu ülkeye geleceğini bildirdi.

Healey, sistemin tüm Suudi Arabistan ve daha geniş bölgesel hava savunma sistemlerine entegre olacağını da ifade etti.

Bahreyn'de de askeri varlığın artacağını belirten Healey, bu ülkeye gönderilecek İngiliz askeri uzmanlar tarafından kısa menzilli hava savunma sisteminin kurulacağını açıkladı.

Healey, Kuveyt'te ise halihazırda RAF'ın insansız hava araçlarına yönelik kullandığı ORCUS sisteminin bulunduğunu, buna ek olarak hava savunma sistemi Rapid Sentry'nin Kuveyt'te kullanıma gireceğini söyledi.

İran saldırılarının İngiltere'nin bölgedeki müttefiklerini ve çıkarlarını tehdit ettiğini belirten Healey, bunları korumak için ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana savunma uçuşları yaptıklarını kaydetti.

Bölgenin savunma kapasitesini artırmak için harekete geçtiklerine işaret eden Healey, savaşa sürüklenmeyi reddettiklerini ancak bölgedeki müttefikleri, İngiliz vatandaşlarını ve İngiliz çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

İngiltere daha önce de Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve helikopterler sevk etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında 10 kişi yaralandı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.