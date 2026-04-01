Gıda israfı emeğe karşı saygısızlık

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda israfının emeğin ve tabiî kaynakların heba edilmesi olduğunu belirterek Türkiye’de milyonlarca ton gıdanın çöpe gittiğine dikkat çekti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün bu yılki temasının “Gıda İsrafı” olduğunu hatırlattı. Gıdanın çoğu zaman sıradan bir tüketim ürünü gibi görüldüğünü, oysa her ürünün arkasında uzun ve zahmetli bir üretim süreci bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, “Toprağın hazırlanmasından hasada kadar çiftçilerimiz birçok zorlukla üretim yapıyor. Bu nedenle gıdanın israf edilmesi, emeğin ve doğal kaynakların karşılıksız kalması anlamına geliyor” dedi.

DÜNYADA GIDA İSRAFI 1.3 MİLYAR TON

Dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 30–35’inin israf edildiğini belirten Bayraktar, bunun yıllık 1,3 milyar tona ulaştığını ifade etti. Bu durumun sadece ekonomik değil, aynı zamanda su, toprak ve enerji kaynaklarının da boşa harcanması anlamına geldiğini kaydetti.

5 MİLYON EKMEK İSRAF EDİLİYOR

Türkiye’de ise yıllık gıda israfının 18-20 milyon ton civarında olduğunu aktaran Bayraktar, günlük yaklaşık 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini, sebze ve meyvede ise 10-13 milyon tonluk kayıp yaşandığını söyledi. Bu tablonun üretim ile tüketim arasındaki dengenin sağlıklı kurulamadığını gösterdiğini ifade etti.

ANKARA - MEHMET KARA