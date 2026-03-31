ABD’li gazeteci kaçırıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta "Shelly Kittleson" isimli ABD’li gazetecinin kaçırıldığı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’li gazeteci Shelly Kittleson'ın başkent Bağdat’ta kaçırıldığı bildirildi. Kittleson'ı kaçıranlardan birinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, "Güvenliği sarsmaya yönelik herhangi bir girişime veya yabancı misafirlerin hedef alınmasına izin vermeyeceğiz." denildi. Yerel basında yer alan haberlerde, ABD'li gazetecinin Bağdat'ın merkezinde bulunan otelinin yakınlarında kaçırıldığı kaydedildi. Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada olayı araştırdıklarını ifade etti.​​​​​​​ AA

