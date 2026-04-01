BM: İSRAİL'İN İDAM KARARI KABUL EDİLEMEZ - DÜNYA BU VAHŞETE DUR DEMELİ

İsrail Meclisi’nin Filistinli esirlere yönelik idam kararına uluslararası kamuoyundan sert tepki geldi; kararın uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

İsrail Meclisi, Filistinli esirleri hedef alacak idam cezası yasasını onayladı. Knesset Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 48’e karşı 62 oyla kabul edildi. Uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açan yasa tasarısı başta insan hakları kuruluşları olmak üzere birçok kesim tarafından sert şekilde eleştirildi.

İdam kararına skandal kutlama

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısının İsrail Meclisinde onaylanmasını bir grup milletvekiliyle şampanya içerek kutladı. Aşırı sağcı Bakan, öncülük ettiği yasa tasarısının kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Teröristleri idam edelim, mümkün olduğunca fazla” ifadesini kullandı.

Uluslararası hukuka aykırı

BM İnsan Hakları Ofisi’nin işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan misyonu, konuya ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “İsrail, Meclis’te ayrımcı idam cezası yasasını derhal yürürlükten kaldırmalı. Çünkü bu yasa, İsrail’in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı” denildi.

Apartheid daha da pekişecek

BM’nin, her şartta ölüm cezasına karşı olduğu vurgulanan paylaşımda, bu yeni yasanın uygulanmasının, uluslararası hukukun acımasız, insanlık dışı veya aşağılayıcı cezaları yasaklayan hükmünü ihlal edeceği kaydedildi. Paylaşımda, “Öte yandan bu yasa, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail’deki Filistinlilere özel olarak uygulanacağı ve bu kişiler genellikle adil olmayan yargılamalar sonucunda mahkum edildikleri için İsrail’in ırk ayrımcılığını ve apartheid yasağını daha da pekiştirecek” ifadeleri kullanıldı.

Filistin: Savaş suçudur

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da tartışmalı yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterildi. İsrail makamlarının Filistinli esirlerin idamına ilişkin yasayı onaylamasının reddedildiği ve şiddetle kınandığı açıklamada Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin halkına karşı izlediği tırmandırıcı politikalar bağlamında bu adımı attığına işaret edilerek, “İsrail’in Filistinli esirleri hedef alan idam kararını reddediyor ve bunu halkımıza karşı savaş suçu olarak kabul ediyoruz” denildi.

Fiilî ayrımcılık niteliğinde

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı McEntee, yaptığı yazılı açıklamada, “İrlanda, İsrail Parlamentosu tarafından ölüm cezasının kapsamını genişletmek ve İsrail ile işgal altındaki Filistin topraklarında yeniden uygulanmasını başlatmak amacıyla kabul edilen yasayı kınıyor” ifadelerini kullandı. Yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve İrlanda’nın her şart ve ortamda ölüm cezasına karşı çıktığını vurgulayan McEntee, “Yasanın Filistinliler açısından fiili ayrımcılık niteliğinde olmasından dolayı özellikle endişe duyuyorum” değerlendirmesinde bulundu.