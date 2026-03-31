Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada kalp masajı yapılan polis memuru şehit oldu

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda polisleri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kazada kalp masajı vesilesiyle hayatta olan polis memuru şehit oldu.

İstanbul'da polisleri görev noktasına götüren servis aracı sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyere çarptı. Farklı araçların da karıştığı kazada çoğu polis memuru toplam 29 kişi yaralandı. Kazada bazı otomobillerin de hasar aldığı görüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada kazada bir polis memurunun şehit olduğu belirtildi. Daha sonra yapılan açıklamada ise nabzı duran polis memurunun kalp masajı vesilesiyle hayatta olduğu duyuruldu. Ancak akşam saatlerinde kalbi yeniden çalıştırılan polis memuru Mustafa Aydın'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu açıklandı. Kazada yaralanan üçü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam ediyor. Kazanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor. NTV

