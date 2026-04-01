"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası "NATO ile ilişkiyi değerlendireceğiz"

01 Nisan 2026, Çarşamba 10:00
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta NATO müttefiklerinden bekledikleri desteği göremediklerini aktararak çatışmaların ardından bu İttifakı yeniden değerlendirmeleri gerekeceğini belirtti.

Rubio, Fox News'e verdiği mülakatta, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin isteğine karşın Hürmüz Boğazı'na destek göndermeyen ya da üslerin kullanımına izin vermeyen NATO müttefiklerini eleştiren Rubio, "Onlardan hava saldırıları yapmalarını istemiyoruz. Askeri üslerini kullanmaya ihtiyacımız olduğunda cevap 'Hayır.' oluyor. O zaman neden NATO'dayız?" ifadelerini kullandı.

Rubio, senatör olduğu dönemden bu yana NATO'yu "sıkı savunduğunu" ancak bu İttifakın "giderek tek yönlü ilişki haline geldiğini" ileri sürdü.

NATO'ya ilişkin nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu söyleyen Rubio, "Bu çatışmanın ardından bu ilişkiyi yeniden değerlendirmemiz gerekecek. NATO'nun ve bu İttifakın ülkemiz için değerini yeniden değerlendirmemiz gerekecek." diye konuştu.

Rubio, İran'a ilişkin planlarında "bitiş çizgisini gördüklerini" söyleyerek "Bugün ya da yarın değil ancak yaklaşıyor." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 903
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    2.04.2026 13:19:48

    Mr.Rubio siz ortakalrınızın fikirlerine saygı duyuyormusunuz,hayııır. Siz insanalrın hayatına,haklarına saygı duyuyormusunuz,hayııır. Siz yaradanın bahşettiği hakları gasp ediyormusunuz,EVEET. Öyle ise size ortakalrınız neden,niçin destek versin. Çünkiiiiii:SİZ BİR TERÖRİSTSİNİZ,SİZ BİR CANİSİNİZ.Siz bir eşkiya,haydutsunuz. Bulunduğunuz makamlar sizin bu vaısflarınızı istisna kılamaz.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

📷

En Çok Okunanlar

Genel

Genel

Genel

Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.