BBB Başkanı Bozbey gözaltında

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 55 şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üyelik, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir ve Diyarbakır’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Bozbey’in yanı sıra eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey Gürer’in de gözaltına alınanlar arasında yer aldığı bildirildi. AA

