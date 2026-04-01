Kürecik Siyonist rejimin karakoludur

Yeniden Refah Partisi Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Malatya’da yer alan Kürecik Radar Üssü’nün İsrail’in güvenliğine hizmet ettiğine dikkat çekerek bir an önce kapatılması gerektiğini ifade etti.

Erbakan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, “Bizim topraklarımızdan yükselen sinyaller Gazze’de katliam yapan, Ortadoğuyu kana bulayan Siyonist İsrail’in güvenliğini sağlıyor. Ve üstelik bu radarın topladığı bilgiler Türkiye’nin süzgecinden dahi geçmiyor. İsrail’in savunma sistemlerine can suyu oluyor” denildi. Erbakan da söz konusu videoda, “Çocuk katili İsrail’i korumak Osmanlının torunları olarak bizlere mi kaldı? Bize yakışıyor mu bu tablo?” ifadelerini kullanarak, Kürecik Üssü’nün derhal kapatılması çağrısında bulundu. İSTANBUL - NACİYE KAYNAK DOYRAN

Okunma Sayısı: 1971

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.