Kırım’da tatbikat yapan Rus askerleri geri çekiliyor

Rusya, yasa dışı ilhak ettiği Kırım’da ve Kerç Boğazı civarında tatbikat yapan askeri birliklerini kalıcı mevzilerine geri çekiyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla Güney Askeri Bölgesi birlikleri ve hava indirme birliklerinin tatbikat yaptığı bölgeden kalıcı konuşlandığı yerlere dönmeye başladığı belirtildi. Halihazırda askeri birlikler ve oluşumların demir yolu yükleme istasyonlarına ve havaalanlarına gittiği kaydedilen açıklamada, çıkarma gemilerine, demir yolu plaftormlarına ve askeri nakliye uçaklarına yüklemeler yapıldığı ifade edildi. Hazar Donanması ve Karadeniz Donanması silahları, askeri araçları ve birliklerinin büyük oranda çıkarma gemilerine yüklendiği aktarılan açıklamada, askerlerin kombine bir şekilde kalıcı mevzilerine sevk çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Açıklamada, Rus Hava İndirme Birliklerinin ve Güney Askeri Bölgesine bağlı Kimyasal Koruma Birliklerinin de Kırım'ı terk etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Rusya, askeri tatbikatlar başlatmıştı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı. Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait savaş gemilerinin, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden bir askeri birliğin, tatbikat çerçevesinde Kuzey Kafkasya'dan Kırım'a konuşlandırıldığı bildirilmişti. 22 Nisan’da Rusya, Karadeniz donanması ve Hazar donanmasına ait savaş gemileri, diğer askeri birliklerin katılımıyla askeri tatbikatın ana aşamasını, Kırım’da Kerç Boğazı civarında gerçekleştirmeye başlamıştı. Aynı gün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’nın güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdirdiğini ve askerlerin geri çekileceğini bildirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın sınıra kaydırdığı askeri birliklerini daimi mevzilerine geri çekeceği açıklamasını memnuniyetle karşılamıştı. AA

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