15 yaş altına sosyal medya yasaklandı

Sosyal medyaya 15 yaş sınırı ve oyun platformlarına kısıtlama getiren düzenlemeler TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara doğrudan hizmet sunamayacak. Platformlar, yaş doğrulama sistemleri dahil gerekli teknik tedbirleri almakla yükümlü olacak. Yeni düzenlemeye göre, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özel ayrıştırılmış hizmetler sunma konusunda da gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. Bu çerçevede alınan tedbirler sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak. 15 yaş altına erişim kısıtlaması getiren düzenleme, Resmî Gazete’de ilanından 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Haber Merkezi

